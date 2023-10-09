Kabusa dönüşen o festivalden sağ kurtuldu! Yaşadığı dehşet anlarını böyle anlattı: "Etrafta insanların öldüğünü gördüm"

Hamas üyeleri, paramotorlarla festival alanına baskın düzenlemiş, kalabalığa ateş açmıştı. Festivale katılanlar bölgedeki çalılıklara ve meyve bahçelerine saklanarak, İsrail ordusunun kendilerini kurtarmasını beklemişti.

KURTULUŞ HİKAYESİ BÖYLE ANLATTI!

Gili Yoskovich isimli bir kadın da İsrail'in güneyinde, Gazze Şeridi yakınlarındaki müzik festivalindeki yüzlerce genç arasındaydı. BBC'ye konuşan Yoskovich, silahlı kişiler etrafta dolaşıp insanları vururken bir ağacın altına saklandığını söyledi.

Yaşanan korku dolu anları anlatan kadın, "Onlar otomatik silahlarla birlikte her yerdeydiler. Arabaların yanında durup ateş etmeye başladılar ama öldürülmenin çok kolay olduğunu fark ettim." dedi.

Yoskovich şöyle konuştu:

"Teröristler dört ya da beş yerden geliyordu. Tekrar arabama bindim ve biraz daha sürdüm. Bazı insanlar bana ateş ediyordu. Arabayı bıraktım ve koşmaya başladım, çok sayıda pomelo ağacı olan bir yer gördüm ve oraya gittim."

"ETRAFTA İNSANLARIN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRDÜM"

"Ağaç ağaç dolaşıp ateş ediyorlardı. Her yerden. İki taraftan. Etrafta insanların öldüğünü gördüm. Çok sessizdim. Ağlamadım, hiçbir şey yapmadım. Ama bir yandan nefes alıyordum, 'Tamam, öleceğim' diyordum. Sorun yok, sadece nefes al, sadece gözlerini kapat' diyordum çünkü her yerden ateş ediyordu, bana çok çok yakındı. Üç saat boyunca bölgedeydiler. Orada kimse yoktu, hiç kimse."

"Ordunun geleceğinden emindim, bazı helikopter sesleri duydum, ordunun helikopterlerle ve halatlarla gelip bu alana ineceğinden ve bizi kurtaracağından emindim. Ama kimse yoktu."

"Bacağım titriyordu. Üç saat boyunca orada yattım. Çocuklarımı, arkadaşlarımı, her şeyi düşünüyordum ve ölmemin zamanı değil diyordum, henüz değil. Daha sonra birkaç asker olduğunu fark ettim, belki beş ya da altı asker. Bu askerlerin yanına gitmeye karar verdim."

"ALANDAN İLK ÇIKAN BENDİM"

"Alandan ilk çıkan bendim. Diğerlerinin çıkması iki ya da üç saat daha sürdü ve yol boyunca birçok insanın öldürüldüğünü gördüm."

