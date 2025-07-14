Kabusunuz olmasın! Uzman doktordan göz altı morluklarına çözüm: Göz altı morluklarından nasıl kurtulabilirim? Göz altı torbaları neden oluşur?

Göz altı morlukları, özellikle uykusuzluk problemleri ile birlikte modern çağın genel sorunu. Genetik, alerjiler, yaşam tarzı ve cilt problemleri de yol açabilir. Uzman Doktor Sonia Khorana, göz altı morluklarının evde hangi yöntemlerle azalabileceğini açıkladı.

GÖZ ALTI MORLUKLARININ NEDENLERİ

Hassas cilt: Göz çevresi cildi çok incedir, bu nedenle damarlar daha kolay görünür ve morluk etkisi yaratır.

Yaşlanma: Cilt zamanla elastikiyet ve hacim kaybeder, bu da göz altı gölgelerini daha belirgin hale getirir.

Genetik: Morluklar kalıtsal olabilir. Özellikle çocukluktan beri varsa, genetik faktörler ön plandadır.

Alerjiler: Mevsimsel alerjiler veya egzama nedeniyle gözleri kaşımak, ciltteki pigmentasyonu artırabilir.

Cilt tipi ve renk: Koyu ten rengine sahip kişilerde melanin yoğunluğu morlukları daha görünür kılar. Güneş maruziyeti de bunu tetikler.

Yaşam tarzı: Uykusuzluk, uzun süre ekran başında kalmak, sigara, alkol ve yetersiz beslenme morlukları artırır.

GÖZ ALTI MORLUKLARINDAN EVDE NASIL KURTULABİLİRİM?

Düzenli uyuyun: Günde yaklaşık 8 saat uyku, kolajen üretimi ve cilt yenilenmesi için kritik.

Güneş kremi sürün: SPF içeren ürünlerle göz çevresini güneşin zararlı etkilerinden koruyun.

Göz kremi kullanın: Retinoid, C vitamini, niasinamid, azelaik asit veya kafein içeren kremler morlukları azaltabilir.

Soğuk kompres uygulayın: Buz, cryo roller veya soğuk çay poşetleri damarları büzerek morluk görünümünü hafifletir.

Nazik makyaj temizliği: Gözleri ovuşturmak damarları belirginleştirir. Ilık su ve nazik temizleyiciler kullanın.

Sağlıklı beslenin: Taze sebze-meyve, tam tahıl, sağlıklı yağlar ve protein içeren bir diyet cilt sağlığını destekler.

BAŞVURABİLECEĞİM PROFESYONEL YÖNTEMLER VAR MI?

Kimyasal peeling: Mandelik, glikolik veya laktik asit içeren peelingler pigmentasyonu hafifletir. Mikro iğneleme ile desteklenebilir.

Lazer tedavileri: Aşırı melanin kaynaklı pigmentasyonu azaltır ve kolajen üretimini artırır.

Göz kapağı estetiği: Sarkma veya torbalanma varsa cerrahi bir çözüm olarak değerlendirilebilir.

Dolgu uygulamaları: Göz altı çöküntülerine hacim kazandırarak gölgeleri azaltır. Uzman bir doktor tarafından yapılmalıdır.

"GÖZ ALTI TORBALARI VE MORLUKLAR FARKLI"

Dr. Khorana, morluklarla torbaların farklı olduğunu vurguluyor: “Torbalar; tuzlu yiyecekler, alerji, uyku pozisyonu veya yaşlanmaya bağlı yağ yastıkçıklarının yer değiştirmesiyle oluşur. Morluklar ise pigmentasyon veya damar görünümünden kaynaklanır.”

Göz altı morluklarından kurtulmak için hem yaşam tarzı değişiklikleri hem de profesyonel tedaviler etkili çözümler sunuyor. Sorununuz devam ederse, bir dermatoloğa danışarak size uygun yöntemi belirleyebilirsiniz.