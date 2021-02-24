HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kaçak avlanan 30 bin midye imha edildi

Kaçak avlanan 30 bin midye imha edildi

24.02.2021 11:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kaçak avlanan 30 bin midye imha edildi

Bolu’da, jandarma ekiplerinin TEM Otoyolu’nda yaptıkları operasyonda yakalanan ve sağlık belgesi bulunmayan 30 bin midye imha edildi.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri TEM Otoyolu Ankara istikametine seyir halinde olan bir kamyonette kaçak midye taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bolu’da, jandarma ekiplerinin TEM Otoyolu’nda yaptıkları operasyonda yakalanan ve sağlık belgesi bulunmayan 30 bin midye imha edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri TEM Otoyolu Ankara istikametine seyir halinde olan bir kamyonette kaçak midye taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüpheli kamyoneti Yeniçağa ilçesi mevki’inde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Durdurulan kamyonette yapılan aramada çuvallar içinde taşıma ve sağlık belgesi bulunmayan 30 bin midye ele geçirildi. Yakalanan midyeler Dörtdivan İlçe Tarım Müdürlüğü’ne teslim edilerek çöplükte imha edildi. Kaçak midyelerin bulunduğu kamyonet sürücüsüne ise, Su Ürünleri Kanunu’na muhalefet" suçundan idari para cezası uygulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşk bitti mi?Aşk bitti mi?
Milyonlarca insanın hayatına dokundu: İşte hayatı!Milyonlarca insanın hayatına dokundu: İşte hayatı!
Kablonet müşteri hizmetleri, arıza ihbar hattı, şikayet numarasıKablonet müşteri hizmetleri, arıza ihbar hattı, şikayet numarası

En Çok Okunan Haberler

47 ilde operasyonlar başladı

47 ilde operasyonlar başladı

Çarpıcı iddia: Erdoğan, AK Parti'den koparılmak isteniyor

Çarpıcı iddia: Erdoğan, AK Parti'den koparılmak isteniyor

Survivor'dan elenen isim belli oldu!

Survivor'dan elenen isim belli oldu!

Canlı yayına Rasim Ozan'ın bu görüntüsü damga vurdu!

Canlı yayına Rasim Ozan'ın bu görüntüsü damga vurdu!

Vaka oranı 100 binde 35 olan illerde kısıtlamalar kalkmayacak

Vaka oranı 100 binde 35 olan illerde kısıtlamalar kalkmayacak

Meteoroloji'den uyarı: Yağmur ve kar geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağmur ve kar geliyor

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye sert eleştiri: 'Süzme faşist bir parti'

Erdoğan'dan CHP'ye sert eleştiri: 'Süzme faşist bir parti'

Ton balığı çıplak elle mi paketleniyor: Dardanel'den açıklama geldi! Ton balığı nasıl paketleniyor?

Sosyal medyada olay yaratan video!

Batman normalleşmeye hazırlanıyor! Vali Şahin açıkladı: Vaka sayısı yüzde 0,1'e indi

Gözler pazartesi gününe çevrildi: Vaka yüzde 0,1'e indi

İnsan Hakları Eylem Planı için tarih ve detaylar belli oldu (Kamuda mülakat kaldırılıyor)

İnsan Hakları Eylem Planı için tarih ve detaylar belli oldu

Milyonlarca insanın hayatına dokundu: Koç Holding kurucusu Ahmet Vehbi Koç kimdir?

Milyonlarca insanın hayatına dokundu: İşte hayatı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ahmet Davutoğlu’nun kişisel verilerine bakan SGK çalışanları hakim karşısında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgilerini sorgulamıştı: Yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.