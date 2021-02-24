Kaçak avlanan 30 bin midye imha edildi

Bolu’da, jandarma ekiplerinin TEM Otoyolu’nda yaptıkları operasyonda yakalanan ve sağlık belgesi bulunmayan 30 bin midye imha edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri TEM Otoyolu Ankara istikametine seyir halinde olan bir kamyonette kaçak midye taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüpheli kamyoneti Yeniçağa ilçesi mevki’inde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Durdurulan kamyonette yapılan aramada çuvallar içinde taşıma ve sağlık belgesi bulunmayan 30 bin midye ele geçirildi. Yakalanan midyeler Dörtdivan İlçe Tarım Müdürlüğü’ne teslim edilerek çöplükte imha edildi. Kaçak midyelerin bulunduğu kamyonet sürücüsüne ise, Su Ürünleri Kanunu’na muhalefet" suçundan idari para cezası uygulandı.

