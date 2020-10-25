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Kaçak define avcıları suçüstü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 11:35 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde ormanlık alanda kaçak define arayan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Dilovası ilçesinde ormanlık alan içerisinde kaçak define avcıları tarafından kazı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Kaçak define avcıları suçüstü yakalandı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde ormanlık alanda kaçak define arayan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Dilovası ilçesinde ormanlık alan içerisinde kaçak define avcıları tarafından kazı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler, Dilovası ilçesi Tepecik Mahallesi’nde ormanlık alan içerisinde izinsiz kazı yapılan bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda H.K., T.B., H.A. ve A.Ç. isimli şahıslar suç aletleri ile birlikte suçüstü yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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