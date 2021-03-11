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Kaçak defineciler suçüstü yakalandı

11.03.2021 09:24 | Son Güncelleme:
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Kaçak defineciler suçüstü yakalandı

Balıkesir’in Havran ilçesinde kaçak kazı yapmaya çalışan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Havran ilçesinde 4 kişinin izinsiz kazı yapacakları bilgisinin alındı.

Balıkesir’in Havran ilçesinde kaçak kazı yapmaya çalışan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Havran ilçesinde 4 kişinin izinsiz kazı yapacakları bilgisinin alındı. Yapılan değerlendirmede kazı yapacakları bölgede yapılan kontrolde şüpheli şahıslar kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte 2 adet kazma ve 1 adet dedektör ele geçirildi. Ele geçen malzemeye el konulurken; şüpheliler hakkında yasal işlemlere başlanıldı.

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