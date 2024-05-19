Önce otomobille çarptılar, sonra silahla vurdular! Araçtan çıkan şoke etti

Dehşete düşüren olay, saat 18.30 sıralarında Göktürk Merkez Mahallesi, Hasdal Kemerburgaz yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, makas atarak ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobile ve seyir halindeki 3 araca daha çarparak zincirleme trafik kazasına neden oldu.

Kaza sonrası kaçmak isteyen otomobilin sürücüsü ve yanındaki yolcularla, kazaya karışan araç sürücüleri arasında tartışma çıktı. O sırada, olay yerinden kaçmak isteyen otomobil sürücüsünü tutmaya çalışan otomobildeki yolcu İlker Ertürk, bacağından silahla vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Makas atarak kazaya neden olan otomobil sürücüsü ile yanındakiler olay yerinden yaya olarak kaçtı.

ZİNCİRLEME KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

Zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan Hafsa Yılmaz, Ömer Yılmaz ve Emir Yılmaz'ı ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

KAZAYA NEDEN OLAN OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Çıkan kavgada silahla bacağından yaralanan İlker Ertürk ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Polis kavganın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, şüphelilerin olay yerinde bıraktığı otomobildeki aramada uyuşturucu bulundu.

Otomobil incelemek üzere çekici yardımıyla polis merkezine götürülürken, kazaya karışan diğer araçlar da bulundukları yerden kaldırıldı. Polisin kaçan şüphelilerin yakalamak için çalışmaları sürüyor.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





