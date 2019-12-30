HABER
  4. Kaçak fidan kesene 10 yıla kadar hapis cezası

Kaçak fidan kesene 10 yıla kadar hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 12:20 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yılbaşı için ormanlık alanlardan kanunlara aykırı olarak fidan temin edenlere uyarıda bulundu.

Kaçak fidan kesene 10 yıla kadar hapis cezası

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yılbaşı için kaçak fidan temin edenlere karşı uyarıda bulundu. Fidan kesenlerin hapisle cezalandırılabileceğini kaydeden Pakdemirli, fidan temini için kurulan stantlardan vatandaşların fidan alabileceğini belirtti.

VATANDAŞLAR FİDANLIKLARDAN FİDAN ALABİLECEK

Kaçak kesimlere karşı tüm tedbirlerin alınmasının yanında, vatandaşların yılbaşı çam ihtiyacının talepler doğrultusunda orman fidanlıklarından temin edileceğini de belirten Pakdemirli; “Her yıl olduğu gibi 81 ilimizde bu yıl da ‘Ağaç Kesme Fidan Dik’ Kampanyası çerçevesinde tüm illerde ücretsiz olarak vatandaşlarımız fidanlıklardan, Orman Genel Müdürlüğümüzün şehir merkezlerinde oluşturduğu stantlardan fidan alabilecekler. Bu fidanların daha sonra toprakla buluşturulması için ise yine orman teşkilatımız yardımcı olacaklar” diye konuştu.

FİDAN KESEN 10 YIL CEZA ALABİLİR

Yasalara göre ormanlardan kaçak kesim yapmanın ağır yaptırımları olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, ‘‘Ağaç kesenler, kökünden sökenler veya ağaçlardan yalamuk, pedavra, hartama çıkaranlar üç aydan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır. Suçun konusunun fidan olması halinde birinci fıkraya göre verilecek ceza bir kat artırılır’’ hükmünü içeren 6831 sayılı Orman Kanunu’nu hatırlattı. Bakan Pakdemirli, ‘‘Sonuç itibarıyla ormandan genç ağaç kesenlere 10 yıla kadar hapis cezası uygulanabilir” diyerek vatandaşları uyardı.

Kaynak: İHA

Orduda askerdi soyununca fenomen oldu! Teklif yağıyorOrduda askerdi soyununca fenomen oldu! Teklif yağıyor
Hasmı tarafından başından vurulduHasmı tarafından başından vuruldu
Marmara Adası'nda elektrik kesintisine yol açan kablo arızasının yeri belirlendiMarmara Adası'nda elektrik kesintisine yol açan kablo arızasının yeri belirlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çam ağacı yılbaşı

En Çok Okunan Haberler

Tartışmaların odağındaydı! CHP'den istifa etti

Tartışmaların odağındaydı! CHP'den istifa etti

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş faiz indirimi kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş faiz indirimi kararı!

ABD'den saldırı sonrası tehdit gibi açıklama!

ABD'den saldırı sonrası tehdit gibi açıklama!

Melih Gökçek'ten dikkat çeken Emin Çölaşan paylaşımı

Melih Gökçek'ten dikkat çeken Emin Çölaşan paylaşımı

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Bir operasyon da İstanbul'da başlatıldı

Antalya'nın yüksek ilçelerinde kar yağışı

Bu fotoğraflar Antalya'da çekildi

Denizli'de bir evde doğal gaz patlaması: Yaralılar var

Denizli'de bir evde patlama: Yaralılar var

İzmir'deki sır cinayetlerin katil zanlısı yaralı olarak yakalandı

İzmir'deki sır cinayetlerin katil zanlısı yaralı olarak yakalandı

Mersin'de sır ölüm! İzne gelen asker, yol kenarında yarı çıplak vaziyette bulundu

İzne gelen asker, yol kenarında yarı çıplak vaziyette bulundu

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'dan Bülent Arınç'ın damadı hakkında açıklama

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.