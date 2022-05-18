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Kaçak göçmenler otobüsün gizli bölmelerinde yakalandı

18.05.2022 02:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın Erciş ilçesinde, yol kontrolü yapan polis ekipleri, şüphelendikleri 2 otobüsü durdurarak arama yaptı. Otobüslerin arka koltuklarına yapılan ve her biri 6,5 metrekare olan gizli bölmelerde saklanan, Afganistan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 47 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 3 kişi de gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler otobüsün gizli bölmelerinde yakalandı

Van'ın Erciş ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Hamuryen Kavşağındaki uygulama noktasında İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup amirliği ekipleri tarafından yol kontrolleri yapıldı.

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POLİS EKİPLERİ ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURDU

Kontrollerde şüphe üzerine durdurulan eski model 2 otobüste arama yapıldı. Aramada, otobüslerin arka koltuğunda yapılan ve her biri 6,5 metrekare olan gizli bölmeler olduğu tespit edidi.

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GİZLİ BÖLMELERDE YAKALANDILAR

Açılan gizli bölmelerde Afganistan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 47 kaçak göçmen yakalandı.

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Görüntüler karşısında şok olan polis, havasızlıktan bitkin düşen göçmenleri tek tek saylarak çıkarttı.

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Yakalanan kaçak göçmenler, ülkelerindeki iç karışılıklar nedeniyle göç ettikleri belirtti.

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Kaçak göçmenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen M.G.T., R.T. ve T.C. ise gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Afganistan
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