Kaçak göçmenler otobüsün gizli bölmelerinde yakalandı

Van'ın Erciş ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Hamuryen Kavşağındaki uygulama noktasında İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup amirliği ekipleri tarafından yol kontrolleri yapıldı.

POLİS EKİPLERİ ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURDU

Kontrollerde şüphe üzerine durdurulan eski model 2 otobüste arama yapıldı. Aramada, otobüslerin arka koltuğunda yapılan ve her biri 6,5 metrekare olan gizli bölmeler olduğu tespit edidi.

GİZLİ BÖLMELERDE YAKALANDILAR

Açılan gizli bölmelerde Afganistan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 47 kaçak göçmen yakalandı.

Görüntüler karşısında şok olan polis, havasızlıktan bitkin düşen göçmenleri tek tek saylarak çıkarttı.



Yakalanan kaçak göçmenler, ülkelerindeki iç karışılıklar nedeniyle göç ettikleri belirtti.

Kaçak göçmenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen M.G.T., R.T. ve T.C. ise gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor. (DHA)





