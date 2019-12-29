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  4. Kaçak göçmenleri, Bulgaristan diye Tekirdağ'da bıraktılar

Kaçak göçmenleri, Bulgaristan diye Tekirdağ'da bıraktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 13:26 | Son Güncelleme

İNSAN kaçakçısı organizatörler, Bulgaristan'a yasadışı yollardan götürmek için kişi başına 5 bin 200 dolar aldıkları Pakistanlı 29 kaçak göçmeni, 'Bulgaristan' diyerek, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bıraktı.

Kaçak göçmenleri, Bulgaristan diye Tekirdağ'da bıraktılar

Tuna KARABEY/HAYRABOLU (Tekirdağ), (DHA)- İNSAN kaçakçısı organizatörler, Bulgaristan'a yasadışı yollardan götürmek için kişi başına 5 bin 200 dolar aldıkları Pakistanlı 29 kaçak göçmeni, 'Bulgaristan' diyerek, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bıraktı. Göçmenler, yürürken jandarma tarafından yakalandı.
Hayrabolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün gece yarısı yaptıkları kontroller sırasında Malkara karayolu kenarında yürüyen grubu fark etti. 29 kişinin yapılan incelemesinde yurtdışına kaçak geçiş yapmak isteyen Pakistanlı göçmenler olduğu belirlendi. Göçmenler, organizatörlerin kendilerini Bulgaristan'a götürmek için anlaştıklarını belirterek, araçla bulundukları yere getirilip bırakıldıklarını söyledi. Göçmenler, insan kaçakçılarına Bulgaristan'a götürülmeleri karşılığında kişi başına 5 bin 200 dolar ödediklerini söyledi.
Organizatörlerin, 'Bizim aracımızın geleceği yer buraya kadar. Karşı tarafa geçmek için iznimiz yok. Siz şu tepeyi aştıktan sonra Bulgaristan'a ulaşacaksınız' diyerek kendilerini bıraktıktan sonra yürümeye başladıklarını anlatarak, kendilerinin Bulgaristan'da olduklarını sandıklarını söyledi.
Göçmenler, işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi'ne gönderildi.
Jandarma ekipleri, göçmenleri Bulgaristan diyerek Hayrabolu'ya bırakan organizatörleri yakalamak için başlattığı çalışmayı sürdürüyor.

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