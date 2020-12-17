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Kaçak içki imalathanesine baskın anı kamerada

17.12.2020 12:19 | Son Güncelleme:
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Sultangazi’de kaçak içki imalathanesine polis ekipleri tarafından operasyon yapıldı.

Sultangazi’de kaçak içki imalathanesine polis ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Operasyonda, toplam 820 Litre etil alkol ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şahıs adliyeye sevk edildi.
Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Cebeci Mahallesi ve Cebeci Köyü Baraj Yolu üzerinde bulunan bir barakada kaçak içki üretimi yapıldığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda; 1 adet tabanca, 35 adet fişek, 427adet dolu alkol şişe, çok sayıda boş şişe, 2 adet alkol ölçüm cihazı, çok sayıda çeşitli markaların bulunduğu bondrol, 14 adet 30 litrelik bidon içerisinde dolu etil alkol, 2 adet 200 litrelik etil alkol olmak üzere toplam 820 Litre etil alkol ele geçirildi. Adreste bulunan Murat Y., Pakistan uyruklu Vaci H. Metin T., ve Furkan Ü., isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Adresler zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. Murat Y., Vaci H., ve Metin T., Furkan Ü., şahıs adliyeye sevk edildi.

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