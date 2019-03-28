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Kaçak içkiden zehirlenen 2 kişi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 15:49 | Son Güncelleme

Yalova’da içtikleri kaçak içkiden zehirlenen 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Yalova’da N.K.

Yalova’da içtikleri kaçak içkiden zehirlenen 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yalova’da N.K. ve K.B. isimli şahıslar bir tekel bayiinden ev yapımı alkol aldı. Şahıslar N.K.’nin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki evinde aldıkları içkileri içmeye başladı. Zehirlenen N.K. ve arkadaşı K.B. kaldırıldıkları hastanede yoğun bakıma alındı. İki arkadaş burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olaydan sonra büfeci Mustafa A. ve iki çalışanı gözaltına alınırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor. Büfede yapılan aramada 41 pet alkol ve 68 pet üzerinde etiket olmayan, ispirtoya benzeyen malzeme ele geçirildi.

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