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Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 15:19 | Son Güncelleme

Bartın’ın Amasra ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli, devriye gezen jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Amasra İlçesi Akkonak Köyünde önleyici hizmet devriyesi yapan Amasra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede kaçak kazı yapıldığını fark etti.

Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

Bartın’ın Amasra ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli, devriye gezen jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Amasra İlçesi Akkonak Köyünde önleyici hizmet devriyesi yapan Amasra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede kaçak kazı yapıldığını fark etti. Kaçmaya çalışan 3 şüpheli ekipler tarafından kıskıvrak yakalanırken, olay yerinde bulunan 1 adet detektör ve 12 adet muhtelif kazı malzemesine el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında Kültür ve tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Orman kanununa muhalefetten tahkikat başlatıldı.

Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

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