HABER

Kaçak sigaraları yağ tenekelerine gizlemişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 13:37 | Son Güncelleme

Van'da kamyonette yağ tenekelerine gizlenmiş 3 bin 500 paket sigara ele geçirildi

Van'da bir kamyonette yapılan aramada, yağ tenekelerine gizlenmiş 3 bin 500 paket kaçak sigara bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla kaçakçılıkla uğraşanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Bitlis-Van kara yolundaki kontrol noktasında şüphe üzerine durdurduğu kamyonette arama yaptı.

Kamyonetteki 23 madeni yağ tenekesine gizlenmiş 3 bin 500 paket sigara ele geçirildi.

Sürücü Ç.A. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek suçundan işlem yapıldı.

Ekipler, İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi'ndeki bir iş yerinde yaptığı aramada da 12 kaçak cep telefonu buldu.

Olayla ilgili Ö.S. ve H.V.E. hakkında aynı suçtan işlem uygulandı.

PARTNERKıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!Kıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!
Kruvaziyer gemisi şiddetli rüzgarda limana güçlükle yanaştıKruvaziyer gemisi şiddetli rüzgarda limana güçlükle yanaştı
Adana'da örtülü kadına yönelik saldırı iddiasıAdana'da örtülü kadına yönelik saldırı iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cep telefonu kaçakçılık operasyonu sigara Van yağ tenekesi

En Çok Okunan Haberler

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Ellerini ayaklarını bağlayıp ilişki görüntülerini çektiler

Ellerini ayaklarını bağlayıp ilişki görüntülerini çektiler

Demet Şener aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım

Demet Şener aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mine Koraş hakkında karar verildi!

Mine Koraş hakkında karar verildi!

Hakkari-Şırnak karayoluna çığ düştü! Mahsur kalanlar var

Karayoluna çığ düştü! Mahsur kalanlar var

Şair Ogün Kaymak hayatını kaybetti

Şair Ogün Kaymak hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf'a: İyi ki varsın!

Erdoğan'dan sürpriz görüşme: İyi ki varsın!

Sokak ortasında başörtülü kadınlara saldırı!

Sokak ortasında başörtülü kadınlara saldırı!

Kadının karşısında böyle oturup taciz etmişti! AVM'deki skandal olayda yeni gelişme

Kadının karşısında böyle oturup taciz etmişti! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.