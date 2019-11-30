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Kaçak trol avcılığına ceza yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 14:33 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Erdek ilçesinde trolle avlanan 25 kasa balığa el konulurken, kaçak avcılara 88 bin 225 lira para cezası kesildi.Erdek Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Paşalimanı Adası açıklarında yasa dışı dip trolü yapan balıkçı teknesine operasyon düzenledi.

Kaçak trol avcılığına ceza yağdı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde trolle avlanan 25 kasa balığa el konulurken, kaçak avcılara 88 bin 225 lira para cezası kesildi.
Erdek Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Paşalimanı Adası açıklarında yasa dışı dip trolü yapan balıkçı teknesine operasyon düzenledi. Yapılan yasak avcılık faaliyeti, fotoğraf ve videolar ile kayıt altına alındı. Kaçak trol avcılığı yapan teknede yapılan incelemelerde; 25 kasa balığa el konulurken, teknede bulunan 3 şahısa 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa istinaden 70 bin 188 lira idari para cezası kesildi. Bir kişiye ise 2872 Sayılı Çevre kanununa istinaden 18 bin 037 lira idari para cezası uygulandı. Yakalanan teknenin denize elverişlilik belgesinin ve gemi adamı personelinin olmaması nedeniyle seferden alıkonulduğu öğrenildi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından balık neslinin korunması için yasa dışı su ürünleri avcılığıyla mücadeleye aralıksız devam edileceği kaydedildi.

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