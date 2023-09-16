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Kaçırıp işkence yaptılar! Dehşet anlarını sosyal medyadan paylaştılar... İfadeleri ortaya çıktı

16.09.2023 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de, alacak nedeniyle husumetli oldukları F.A.'yı (25), gözlerini bağlayıp otomobille kaçıran, işkenceyle 2 bin 500 lirasıyla cep telefonunu gasbeden M.R.B. (19) ile O.D. (33) tutuklandı. Dava dosyasına giren görüntülerde, elleri arkadan bağlanan ve sesi duyulmasın diye ağzı tişörtle kapatılan F.A.'nın, tekme, tokat ve yumrukla dövüldüğü görülüyor.

Kaçırıp işkence yaptılar! Dehşet anlarını sosyal medyadan paylaştılar... İfadeleri ortaya çıktı

Haziran ayında M.R.B. ile O.D., alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet olan F.A.'yı, yaşadığı Bursa'nın Karacabey ilçesinde, gözlerini bağlayıp bindirdikleri otomobille kaçırdı. Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki eve getirdikleri F.A.'nın ellerini arkadan bağlayan alacaklıları, bağırmasın diye ağzını da tişörtle kapattı. M.R.B. ile O.D., ölümle tehdit ettikleri F.A.'yı, dakikalarca dövdü. Şüpheliler, F.A.'yı döverken, odada bulunan kişi ise o anları cep telefonuyla kayda aldı.

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KAÇIRDIKLARI YERE GERİ GÖTÜRDÜLER

M.R.B. ile O.D., görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşıp, 2 bin 500 lirası ile cep telefonunu da gasbettikleri F.A.'yı, otomobille yeniden Karacabey ilçesine götürüp, bıraktı. F.A.'nın şikayetiyle olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bandırma'da yakalanıp gözaltına alınan M.R.B. ile O.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından, 'Yağma', 'Darp' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından tutuklanıp Bandırma Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Şüphelilerin ifadelerinde, F.A.’yi borcunu ödemediği için dövdüklerini söyledi.

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Bu arada polis, darp olayı sırasında görüntüyü çeken ve gaspedilen cep telefonunu alan kişiler hakkında da soruşturma başlattı.

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BAŞINI KOLTUĞA VURDULAR

Olayla ilgili soruşturma sürerken DHA'nın ulaştığı ve dava dosyasına giren işkence görüntülerinde; M.R.B. ve O.D.'nin, bir eve getirip üzerindeki giysileri çıkardığı, ellerini arkadan bağlayıp, sesi duyulmasın diye ağzını tişörtle kapattıkları F.A.'yı darbettikleri anlar yer alıyor. Cep telefonuyla çekilip sonra sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, şüphelilerin, yalvaran genci tekme ve tokat dövüp küfrettikleri, saçlarından tutarak başını koltuğun kenarına vurduğu görülüyor. (DHA)

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Balıkesir işkence adam kaçırma

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