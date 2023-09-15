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Kandıra'daki korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı! Sahile başı, el ve ayakları olmayan kadın cesedi vurdu

15.09.2023 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki elinin, ayaklarının ve başının olmadığı kadın cesedi dün sahile vurmuştu. Cesedin bulunduğu anlara ilişkin ise dehşet verici görüntüler ortaya çıktı. İşte Kandıra sahilinde yaşanan kan donduran habere ilişkin yeni detaylar…

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde baş, el ve ayakları olmayan bir kadın cesedi sahil kıyısına vurdu. Cesedin uzun süredir suda olduğu belirlenirken, kadının kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Kandıra'daki olay, saat 14.20 sıralarında Pınarlı Mahallesi Sardala Koyunda meydana geldi. Sahilde gezerken kıyıya vuran cesedi gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

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JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK İNCELEME YAPTI

Olay yerine gelen jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri, cesedin bulunduğu alanda inceleme yaptı. Baş, el ve ayakları olmayan kadın cesedinin uzun süredir suda olduğu belirlendi. Ceset, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA - İHA)

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Kandıra ceset

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