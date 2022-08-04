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Kaçırmak istediği kızı vurdu! Yakalanacağını anlayınca intihar etti

04.08.2022 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'ın Tercan ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla vurularak ağır yaralanan kadın hastanede tedaviye alındı. Öte yandan silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs, jandarmanın yolu kestiğini görünce kendisini vurarak intihar etti.

Kaçırmak istediği kızı vurdu! Yakalanacağını anlayınca intihar etti

Erzincan'ın Tercan ilçesinde uzun süredir ailesinden istediği kızı alamayınca kaçırmaya çalışan şahıs, kız kaçmak istemeyince ateşli silahla kızı 3 yerinden vurdu. Daha sonra kaçan şahıs jandarmanın yolu kestiğini görünce kendisini vurarak intihar etti.

ÖNCE KAÇIRMAK İSTEDİ SONRA VURDU

Olay, saat 17.00 sıralarında Tercan’a bağlı Gökpınar (Komsor) köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İzmir’de bir fabrikada işçi olarak çalışan K.Y. (39), yaklaşık 5 yıldır ailesinden istediği H.İ.’yi (22) tekrar istemek için Tercan’a geldi. Kızı alamayan K.Y., kaçırma girişiminde bulundu. Kızın kaçmak istememesi üzerine K.Y., H.İ.’yi 3 yerinden ateşli silahla vurdu. Ağır yaralanan kız ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak yoğun bakıma alındı. H.İ.’nin hayati tehlikesi devam ediyor.

Olayın ardından kaçan K.Y. ise, Kalecik köyü yakınlarında jandarmaya yakalanacağını anlayınca kendini vurarak intihar etti.

K.Y.’nin cenazesi Tercan Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan silahlı saldırı
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