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Kaçış planı pes dedirtti! Öyle bir yerde yakalandı ki... Edirne'de akıllara durgunluk veren olay

26.06.2023 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kapıkule Sınır Kapısında durdurulan otomobilin bagajında, yurt dışına çıkmaya çalışan Suriyeli bir şahıs yakalandı. Bulgaristan uyruklu sürücü ise tutuklandı. İşte haberin detayları...

Kaçış planı pes dedirtti! Öyle bir yerde yakalandı ki... Edirne'de akıllara durgunluk veren olay

Edirne'de otomobilin bagajında yurt dışına çıkmaya çalışan Suriyeli yakalandı, Bulgaristan uyruklu sürücü tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, N.D'nin kullandığı otomobili Kapıkule Sınır Kapısında durdurdu.

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BAGAJDA YAKALANDI

Yapılan aramada otomobilin bagaj kısmında Suriye uyruklu H.A yakalandı. H.A. ve N.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında ele geçirilen 500 avro ve 525 liraya el konuldu.

Şüphelilerden N.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

Diğer şüpheli H.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)

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Edirne sınır kapısı

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