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Kaçmak için otobüse saklanan iki kardeşin söyledikleri yürek burktu! "Eve gitmek istemiyoruz"

01.07.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'deki evlerinde üvey babalarından şiddet gören iki kardeş, kaçmak için yolcu otobüsüne saklandı. Bursa'dan hareket eden şehirlerarası otobüsün arka koltuğunda saklanırken muavin tarafından fark edilen çocuklar, Bursa polisine teslim edildi. Dün evden kaçtıkları öğrenilen ve gitmek istemediklerini söyleyen ağabey ve kardeşinin söyledikleri ise yürek dağladı.

Kaçmak için otobüse saklanan iki kardeşin söyledikleri yürek burktu! "Eve gitmek istemiyoruz"

Üvey babasından kaçan 2 çocuk şehirlerarası otobüste yakalandı. Olay, Bursa-Ankara karayolu üzeri Bursa-Batman seferi yapan bir otobüste meydana geldi. Batman iline gitmek üzere Bursa terminalinden hareket eden otobüste görevli muavin, yolcuların biletlerini kontrol etmeye başladı. Muavin, kontrol sırasında arka koltuklarda saklanan 2 çocuğu fark etti. Çocukların Eskişehir ilinden Bursa'ya ailelerinden habersiz geldiğini öğrenen muavin, durumu polise bildirdi.

"BİZE ŞİDDET UYGULUYOR... EVE GİTMEK İSTEMİYORUZ"

Otobüs şoförü, İnegöl Şehirlerarası otobüs terminaline yöneldi. Eskişehir ilindeki evlerinden kaçan Can A.(9) ve ağabeyi İlhan A.(10) terminalde bekleyen polis ekiplerine teslim edildi. Kardeş Can A., polis ekiplerine eve gitmek istemediklerini söyleyerek, "Bizim Üvey babamız var bize şiddet uyguluyor. Biz de kaçtık. Polise gelecektik, yurda gitmek için. Yanlışlıkla Bursa'ya gelmişiz. Eve gitmek istemiyoruz" dedi.

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Çocuğun söyledikleri polis ekiplerini şaşırttı. Çocuklar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Çocukların, ailelerine teslim edilip edilmeyeceği henüz bilinmiyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Eskişehir otobüs üvey baba
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