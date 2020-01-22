KAÇUV'un 2. Aile Evi Pendik'te açıldı

İSTANBUL (AA) - Kanserli Çocuklara Umut Vakfının (KAÇUV) kanser tedavisi nedeniyle İstanbul'a gelmek zorunda kalan çocuklara aileleriyle ücretsiz konaklama olanağı sunduğu Aile Evi'nin ikincisi Pendik'te açıldı.

KAÇUV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız, 2. Aile Evi'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, Türkiye'de her yıl 3 bin 500 çocuğa kanser teşhisi konulduğunu, her 3 saatte bir çocuğun kanser tanısı aldığını ve bu sayının nükslerle yılda 5 bine ulaştığını kaydetti.

Erken teşhis edilip tedaviye erken başlandığında çocukluk çağı kanserlerinde tedavinin daha kısa sürdüğünü ve büyük oranda başarı sağlandığını belirten Yıldız, şu bilgileri verdi:

"Ancak bu, yine de uzun bir süreç. 4 aydan başlıyor, 2 yıla kadar sürebiliyor. Bu süreçte özellikle İstanbul dışından gelen aileler maddi açıdan zorlanabiliyor, hastane köşelerinde sabahlayabiliyor. Bazen tedaviyi yarıda bırakıp giden hastalarımız oldu. Biz bunlar çoğalmasın istiyoruz. Bu nedenle KAÇUV olarak hastalara ve ailelerine destek olmaya çalışıyoruz. Maddi sorunları nedeniyle tedavileri aksama riski taşıyan çocukların tedavilerinin sürekliliğini sağlamak birinci önceliğimiz."