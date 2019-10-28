HABER

KADEM Gençlik Kampı Hatay'da yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 12:21 | Son Güncelleme

Kadın ve Demokrasi Derneği Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu: - "Sosyal medyada ülkemizi işgalci göstermeye çalışanlara karşı bilgi ve belgelerle cevap veren, her türlü tezvirata anında hakkıyla karşılıkta bulunan gençleri gördüğümde çok gururlandım"

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, "Sosyal medyada ülkemizi işgalci göstermeye çalışanlara karşı bilgi ve belgelerle cevap veren, her türlü tezvirata anında hakkıyla karşılıkta bulunan gençleri gördüğümde çok gururlandım." ifadelerini kullandı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, KADEM Gençlik Komisyonunca, Genel Merkez ve illerdeki üyelerin birbirleriyle iletişimlerini iyileştirmek, yapılan çalışmaların herkese ulaşmasını sağlamak amacıyla izlenecek yol haritasının belirlenmesi amacıyla, Hatay'ın Arsuz ilçesinde "Gençlik Kampı" düzenlendi.

Kampın açılışına KADEM Başkanı Gümrükçüoğlu ile Kurumsal Yapılanma Direktörü Emine Kork, Gençlik Komisyonu Başkanı Ebru Aracı, Genç Kızılay Başkanı Emre Koç, Hatay Temsilcisi Selma Tunç ve merkezin 47 temsilciliğinin bulunduğu illerdeki gençlik komisyonu başkan ve üyeleri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gümrükçüoğlu, gençlerin hem kardeşleri hem de yol arkadaşları olduğunu, dünyada iyiye ve güzele dair ne varsa birlikte keşfedip hayata geçireceklerini belirtti.

Ülkeye misafir gelen Suriyelilere sofralarını ve gönüllerini sonuna kadar açtıklarını vurgulayan Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:

"Sınır güvenliğimizi korumak da ülke olarak öncelikli vazifemizdir. Son günlerde, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili gerek içeride gerekse dışarıda ülkemizin birlik ve bütünlüğünü bozmak için türlü manipülasyonlar yapıldı. Özellikle yurt dışı basınında gerçeğe aykırı pek çok bilgi ve görsel paylaşıldı. Sosyal medyada ülkemizi işgalci göstermeye çalışanlara karşı bilgi ve belgelerle cevap veren, her türlü tezvirata anında hakkıyla karşılıkta bulunan gençleri gördüğümde çok gururlandım. Millet olabilme hasleti, böyle zamanlarda kendini gösteriyor."

Öte yandan, Gümrükçüoğlu ve beraberindeki dernek üyeleri, Altınözü ilçesindeki Boynuyoğun Konaklama Merkezi'nde kalan Suriyelileri de ziyaret ederek, burada düzenlenen çeşitli aktivitelere katıldı.

Burun estetiğinde çığır açan doktor!Burun estetiğinde çığır açan doktor!
Adramytteion Festivaline konserli kapanışAdramytteion Festivaline konserli kapanış
İşitme ve konuşma engelli çifte coşkulu düğünİşitme ve konuşma engelli çifte coşkulu düğün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gençlik kampı hatay KADEM

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Avcı-Terim gerginliğinde flaş gelişme! Derbi öncesi...

Avcı-Terim gerginliğinde flaş gelişme! Derbi öncesi...

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

İran'dan ABD'ye şaşırtan tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

İran'dan ABD'ye şaşırtan tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da 'escort sitesi' operasyonu! 10 gözaltı

Artan ihbarlar sonrası harekete geçildi! Gözaltına alındılar

Bakan Akar'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Bakan Akar'dan 29 Ekim mesajı

Nusaybin'de 18 günlük aradan sonra öğrenciler bugün ders başı yaptı

Nusaybin'de öğrenciler ders başı yaptı

Bakan Soylu'dan 'Bağdadi' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'Bağdadi' açıklaması

Metrobüs durağındaki asansörde 45 dakika mahsur kaldılar

45 dakika böyle beklediler! İmdatlarına ekipler yetişti

İzmir için deprem uyarısı: İstanbul'a göre biraz daha tehlikeli

İzmir için deprem uyarısı: İstanbul'a göre biraz daha tehlikeli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.