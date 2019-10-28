KADEM Gençlik Kampı Hatay'da yapıldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gümrükçüoğlu, gençlerin hem kardeşleri hem de yol arkadaşları olduğunu, dünyada iyiye ve güzele dair ne varsa birlikte keşfedip hayata geçireceklerini belirtti.

Kampın açılışına KADEM Başkanı Gümrükçüoğlu ile Kurumsal Yapılanma Direktörü Emine Kork, Gençlik Komisyonu Başkanı Ebru Aracı, Genç Kızılay Başkanı Emre Koç, Hatay Temsilcisi Selma Tunç ve merkezin 47 temsilciliğinin bulunduğu illerdeki gençlik komisyonu başkan ve üyeleri katıldı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, KADEM Gençlik Komisyonunca, Genel Merkez ve illerdeki üyelerin birbirleriyle iletişimlerini iyileştirmek, yapılan çalışmaların herkese ulaşmasını sağlamak amacıyla izlenecek yol haritasının belirlenmesi amacıyla, Hatay'ın Arsuz ilçesinde "Gençlik Kampı" düzenlendi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, "Sosyal medyada ülkemizi işgalci göstermeye çalışanlara karşı bilgi ve belgelerle cevap veren, her türlü tezvirata anında hakkıyla karşılıkta bulunan gençleri gördüğümde çok gururlandım." ifadelerini kullandı.

Ülkeye misafir gelen Suriyelilere sofralarını ve gönüllerini sonuna kadar açtıklarını vurgulayan Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:

"Sınır güvenliğimizi korumak da ülke olarak öncelikli vazifemizdir. Son günlerde, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili gerek içeride gerekse dışarıda ülkemizin birlik ve bütünlüğünü bozmak için türlü manipülasyonlar yapıldı. Özellikle yurt dışı basınında gerçeğe aykırı pek çok bilgi ve görsel paylaşıldı. Sosyal medyada ülkemizi işgalci göstermeye çalışanlara karşı bilgi ve belgelerle cevap veren, her türlü tezvirata anında hakkıyla karşılıkta bulunan gençleri gördüğümde çok gururlandım. Millet olabilme hasleti, böyle zamanlarda kendini gösteriyor."

Öte yandan, Gümrükçüoğlu ve beraberindeki dernek üyeleri, Altınözü ilçesindeki Boynuyoğun Konaklama Merkezi'nde kalan Suriyelileri de ziyaret ederek, burada düzenlenen çeşitli aktivitelere katıldı.

