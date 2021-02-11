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Kader’in katili babasını da öldürmüş

11.02.2021 14:33 | Son Güncelleme:
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Kader’in katili babasını da öldürmüş

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, indirim yapmadığı için döner dükkanında Kader Balcı’yı öldüren Recep Ö.’nün daha önce de babasını öldürdüğü ve 8 yıl hapis yattığı öğrenildi.Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde ekmek arası döner satışı yapan iş yerine giren Recep Ö.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, indirim yapmadığı için döner dükkanında Kader Balcı’yı öldüren Recep Ö.’nün daha önce de babasını öldürdüğü ve 8 yıl hapis yattığı öğrenildi.
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde ekmek arası döner satışı yapan iş yerine giren Recep Ö. (36), iş yeri sahibi Kader Balcı’dan indirim talep etti. İndirim talebi reddedilen Recep Ö., sinirlenerek yanında taşıdığı bıçakla Kader Balcı’ya saldırdı. Saldırganla bir süre boğuşan Kader Balcı, defalarca vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır şekilde yaralandı. Daha sonra hastaneye kaldırılan Kader Balcı hayatını kaybetti. Olay anı saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedilmişti.
Daha sonra polis ekiplerince gözaltına alınan Recep Ö., Çerkezköy Adliyesine sevk edildi. Recep Ö.’nün daha önce babasını öldürdüğü için hapis cezası yattığı ve daha sonra bir süre psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Ayrıca şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı da öğrenildi.

Kader’in katili babasını da öldürmüş

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