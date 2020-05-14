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Kadıköy Bağdat Caddesi'nde eski günleri aratmayan yoğunluk

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2020 15:43 | Son Güncelleme

Koronavirüs ile mücadele kapsamında maske takma ve sosyal mesafe uyarıları sürerken Kadıköy Bağdat Caddesi'nde eski günleri aratmayan bir yoğunluk yaşandı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında maske takma ve sosyal mesafe uyarıları sürerken Kadıköy Bağdat Caddesi'nde eski günleri aratmayan bir yoğunluk yaşandı. Bağdat Caddesi'ne çıkanların çoğunun "Kontrollü Sosyal Hayat"'ın gerektirdiği sosyal mesafe kuralına uymadıkları, bazılarının maske takmadığı görüldü. Kimi vatandaşlar, caddede yürüyüş yaparken kimileri ise banklarda oturmayı tercih etti. Öte yandan caddede araçların da yoğunluk oluşturduğu dikkat çekti. Ayrıca sahillerde ise vatandaşların evcil hayvanlarıyla birlikte yürüyüş yaptıkları görüldü. Bir kadın ise köpeğini bebek arabasında gezdirdi.

(DHA)

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