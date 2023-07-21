Kadıköy-Beşiktaş vapurunda korku dolu anlar! Denize atladı, termal kamerayla tespit edildi

İstanbul'da Sahil Güvenlik ekiplerini alarma geçiren olay, dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan “Şh. Moda" adlı Şehir Hatları vapurundan denize bir yolcu atladı.

TERMAL KAMERAYLA YERİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen iki sahil güvenlik botu, termal kamerayla denize atlayan yolcunun yerini tespit etti. A.U.B. (36) ekiplerce kurtarıldı.

KURTARILARAK HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Harem Tahlisiye İskelesi’ne çıkarılan A.U.B. daha sonra Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne sevk edildi.

A.U.B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(DHA)

