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Kadıköy-Beşiktaş vapurunda korku dolu anlar! Denize atladı, termal kamerayla tespit edildi

21.07.2023 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan vapurda korku dolu anlar yaşandı. Bir anda denize atlayan yolcu, ekipleri alarma geçirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen iki sahil güvenlik botu, termal kamerayla denize atlayan yolcunun yerini tespit etti. Yapılan müdahaleyle 36 yaşındaki yolcu, kurtarılarak Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne sevk edildi.

Kadıköy-Beşiktaş vapurunda korku dolu anlar! Denize atladı, termal kamerayla tespit edildi

İstanbul'da Sahil Güvenlik ekiplerini alarma geçiren olay, dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan “Şh. Moda" adlı Şehir Hatları vapurundan denize bir yolcu atladı.

TERMAL KAMERAYLA YERİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen iki sahil güvenlik botu, termal kamerayla denize atlayan yolcunun yerini tespit etti. A.U.B. (36) ekiplerce kurtarıldı.

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KURTARILARAK HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Harem Tahlisiye İskelesi’ne çıkarılan A.U.B. daha sonra Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne sevk edildi.

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A.U.B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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(DHA)

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İstanbul vapur

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