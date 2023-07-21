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İngiltere bu olayı konuşuyor! Eski bileklikle Türkiye tatilini bedavaya getirdi, sosyal medyada paylaştı: 'Şeytanlık'

21.07.2023 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Roxanne Balciunas'ın paylaşımlarını konuşuyor. Kuşadası'ndaki 5 yıldızlı otelde 2 ay önce kalan Balciunas, tekrar geldiği ilçede tatili bedavaya getirdi. Otele ait eski bilekliği takıp tüm imkanlardan ücretsiz faydalanan kadın, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. İngiliz kadını paylaşımları ele verirken Kuşadası Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Bülent İlbahar, İngiliz kadının yaptığının şeytanlık olduğunu söyledi.

İngiltere bu olayı konuşuyor! Eski bileklikle Türkiye tatilini bedavaya getirdi, sosyal medyada paylaştı: 'Şeytanlık'

İngiltere'nin Sheffield kentinden 39 yaşındaki Roxanne Balciunas, bu yılın Mayıs ayında ailesiyle birlikte her şey dahil bir tatil için Kuşadası'ndaki 5 yıldızlı bir otelde kaldı. Otelde bir hafta konakladıktan sonra ülkesine dönen kadın, seyahat çantasında kaldığı her şey dahil hizmeti sunan 5 yıldızlı otele ait bileklikleri bulunca bu kez tatili bedavaya getirmeye karar verdi.

SINIRSIZ ŞEKİLDE YARARLANDILAR

Yaklaşık iki ay sonra 7 Temmuz'da popüler tatil beldesine ikinci bir seyahat rezervasyonu yaptıran kadın, yanına 13 ve 6 yaşlarındaki iki çocuğunu da alarak Kuşadası'na geldi. Ancak İngiliz kadın, bu kez otelde değil otele 10 dakika uzaklıktaki ucuz bir dairede kaldı.

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İngiliz anne, 2 çocuğuyla birlikte otelin bileklerini kullanarak gizlice otele girdi. "Her şey dahil" kapsamında tüm içecekleri ve yiyecekleri sınırsız bir şekilde yararlanan kadın otelin havuzunda da günler boyunca keyif yaptı. Balciunas, 5 yıldızlı bir otelin tüm imkanlarından ücretsiz bir şekilde yararlanırken o anları da TikTok hesabında paylaştı. Kadının sosyal medyada 12 Temmuz'da paylaşılan görüntülerde üç kişilik ailenin otelin havuzunda uzanırken dondurma ve diğer lüks yemekleri ücretsiz yedikleri görüldü.

İNGİLTERE'DE GÜNDEM OLDU

Tüm yemeklerden yiyip otelin tesislerinden yararlanan kadın ve 2 çocuğu beş kuruş para vermemesini sütunlarına taşıyan İngiliz Daily Mail gazetesi, kadının yaptığı bu hırsızlığı açıkça paylaşmasını "utanmazlık" olarak niteledi. Eleştirilere sosyal medya hesabından cevap veren Balciunas, aslında o sırada lüks otelde kalan annesine sürpriz yapmak için otele gizlice girdiğini, ancak yine de 4 günlük tatili boyunca tesisin "her şey dahil" özelliklerinden en iyi şekilde yararlandığını söyledi.

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"BUGÜNE KADAR BÖYLE BİR OLAY HİÇ DUYMADIM"

Kuşadası Otelciler Derneği (KODER) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Tacettin Özden, "Bugüne kadar böyle bir olay hiç duymadım. Oteller bu konuda çok sıkılar. Burada bireysel durum söz konusu. 'Ben dolandırıcılık yapıyorum' diyerek bunu sosyal medyadan paylaşmayı normal gibi görmek hem ahlaki hem etik değil" diye konuştu.

"ŞEYTANLIK"

Yeni Asır'dan Kazım Körükce'nin haberine göre Kuşadası Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Bülent İlbahar, İngiliz kadının yaptığının şeytanlık olduğunu söyledi. Avrupalılardan ender bu tür turistlerin çıktığını belirten İlbahar, "Normale o bileklikler her hafta değişir otellerde. Hep aynı bileklik kullanmaz. Nasıl denk getirmiş şaşılacak bir şey. Böyle şeytanlık yapacak bir Avrupalı turist görmedikleri için de oteldeki görevliler durumu fark etmemiş. Bu çok yaşanan bir şey değil" dedi.

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kuşadası İngiltere

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