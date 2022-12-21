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Kadıköy'de alev alev yanan otomobil küle döndü

21.12.2022 02:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kadıköy'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği lüks otomobil yol ayrımındaki tabelaya çarptı. Kısa sürede alevlerin sardığı milyonluk otomobil küle döndü. Araçtan son anda çıkan sürücü yaralanırken, yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kadıköy'de alev alev yanan otomobil küle döndü

Kadıköy’deki kaza dün akşam saat 23.45 sıralarında Taşköprü Caddesi köprüaltı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Doğukan T. hakimiyetindeki, lüks otomobil kontrolden çıkarak yol ayrımında bulunan direğe çarptı.

LÜKS ARAÇ ALEV ALEV YANDI

Lüks otomobilden kaza sonrası dumanlar yükselmeye başladı. Otomobilden çıkan dumanlar kısa sürede yerini alevlere teslim etti. Alev alev yanan milyonluk otomobil kullanılmaz hale geldi. Sürücü Doğukan T. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

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Sağlık ekipleri ise yaralı sürücü Doğukan T. yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

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Meydana gelen kazadan dolayı cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Yanan araç çekici yardımı ile yoldan kaldırıldıktan sonra trafik tekrardan eski haline döndü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. (DHA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kadıköy

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