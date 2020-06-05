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  4. Kadıköy'de feci kaza! Ayağı takılınca otobüsün arka tekerleğinin altında kalarak öldü

Kadıköy'de feci kaza! Ayağı takılınca otobüsün arka tekerleğinin altında kalarak öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2020 18:54 | Son Güncelleme

İstanbul Kadıköy'de 55 yaşındaki bir kişi yolun karşısına geçmek istediği sırada ayağının takılması sonucu dengesini kaybedince seyir halindeki bir otobüsün lastiğinin altında kaldı. Feci kazada Mustafa Efiloğlu hayatını kaybederken, otobüs sürücüsü olay yerinden ayrıldı.

Kadıköy'de feci kaza! Ayağı takılınca otobüsün arka tekerleğinin altında kalarak öldü

Kaza, saat 17.00 sıralarında Rıhtım Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, 55 yaşındaki Mustafa Efiloğlu yolun karşısına geçmek istediği sırada ayağının kaldırıma takılması sonucu dengesini kaybetti. Bu sırada 14 C Kadıköy-Üsküdar Devlet Hastanesi hatli İstanbul A.Ş ye ait otobüsün arka tekerleğinin altında kaldı.

Otobüsün sürücüsü kazayı fark etmeyerek yola devam etti. Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerin olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Efiloğlu'nun hayatını kaybettiğin belirledi. Polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çalışma yaptı. Ekipler kaza sonucu olay yerinden ayrılan otobüs sürücüsünü arıyor. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze ambulansla Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

"OTOBÜS BİRAZ İLERİDE DURDU"

Görgü tanığı Erdoğan Dağlı “Yolun karşısına geçmek istediği sırada ayağı tökezleyince otobüsün arka lastiğinin altında kaldı. Otobüse yeşil yanıyordu. Otobüs biraz ileride durdu, sonra yoluna devam etti" diye konuştu.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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