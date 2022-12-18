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Kadıköy’de feci kaza! otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

18.12.2022 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy’de kontrolden çıkan otomobil yol ayrımında bulunan bariyerlere ok gibi saplandı. Kaza yapan sürücü aracı bırakıp kaçtı.

Kadıköy’de feci kaza! otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

Kaza saat 03.30 sıralarında İstanbul 1. Çevreyolu Kadıköy Fikirtepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 3otomobil sürücüsü seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyetini kaybeden sürücü yol ayrımında bulunan bariyerlere ok gibi saplandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın etkisiyle araç kullanılmaz hale geldi.

Polis ekipleri, kimliği bilinmeyen sürücünün olay yerinden aracını bırakarak kaçtığını belirtti. Otomobilin sürücüsü olduğunu iddia eden bir kişi olay yerine gelerek, kazayı kendisinin yaptığını öne sürdü.

Kaza nedeniyle, otoyolda trafik yoğunluğu oluşurken, yan yol trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araç çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

(İHA)


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trafik kazası Kadıköy

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