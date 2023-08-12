Kadıköy'de kontrol çıkan araç berber dükkanına girdi! Çok sayıda yaralı var

Kaza, saat 18.30 sıralarında Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Hamiyet Sokak üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak berber dükkanına girdi.

Kazada, dükkanda bulunan Mustafa Ö., İlhami D. ve Volkan A. ile kaza esnasında kaldırımda bulunan 4 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil servis ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle dükkanda hasar meydana geldi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

"OTOMOBİL HIZLI BİR ŞEKİLDE GELDİ"

Berber dükkanı sahibi Necip Hakkı Kandemir, “Dükkanda 3 kişiydik. Arkadaşlar orada oturuyordu. Otomobil hızlı bir şekilde geldi. Burada çok sık kaza oluyor. Belediyeye buraya kasis koyması gerektiğini söyledik. Maalesef ufak bir çocuk da yaralandı" dedi. (DHA)



