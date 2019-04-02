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Kadıköy'de korkunç olay! Ortaklar birbirine girdi: Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 01:32 | Son Güncelleme

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde ortak oldukları iddia edilen kişiler aralarında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kadıköy'de korkunç olay! Ortaklar birbirine girdi: Yaralılar var

Olay, saat 22.30 sıralarında Fenerbahçe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre G.K. isimli bir şahıs ortağı olan V.B.’nin evinin önüne giderek konuşmak için aşağı çağırdı. İkili arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında G.K. belinden çıkardığı silah ile önce havaya ateş açtı, daha sonra ortağı V.B.’ye doğrulttu. V.B.’nin önce bacağına daha sonra karnına 3 el ateş etti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri silahla yaralanan V.B. ile darp sonucu yaralanan G.K.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından V.B. Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, G.K. ise Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma hastanesi'ne kaldırıldı. V.B.'nin durumun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul kadıköy silahlı saldırı

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