Kadıköy’de Mustafa Kemal Atatürk maskı çalındı

Olay 5 Kasım'da Fenerbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Fenerbahçe Mahallesi Muhtarlığı önüne gelerek anıt taşının üzerindeki Atatürk maskını çaldı. Maskın yerinde olmadığını fark eden Fenerbahçe Mahallesi Muhtarı Tuba Aldeniz, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili inceleme devam ederken Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğretim üyesi Ümit Öztürk, çalınan maskın yerine yenisini yaparak Fenerbahçe Mahallesi'ne hediye etti.

Fenerbahçe Mahallesi MuhtarıTuba Aldeniz yaşanan olayla ilgili, şunları söyledi:

"Çok hazin bir olay yaşadık. Tam 10 Kasım öncesinde bu kaide üzerinde bulunan Atatürk maskımız çalındı ve zarar verilerek çalındı. Çok özel bir kaide ve masktır bu. Atamıza ait olan her detay çok özeldir. Atamız Türkiye'de kulüpler içerisinde bildiğim kadarıyla sadece Fenerbahçe Kulübünü ziyaret etmiştir, 3 Mayıs 1918 tarihli. Kulübümüzle ilgili yazdıkları bu kaidede yer alıyor. Kaideli Atatürk maskımızı bize Fenerbahçe Spor Kulübü hediye etmişti. Biz de gözümüz gibi bakıyorduk. Burası kameraların görmediği tek nokta. Bir gece zarar verilerek çalındı. Sabah fark ettim. Üzüntümü ifade edemem. Marmara Üniversitesi hocalarından Sayın Ümit Öztürk ile hemen bağlantıya geçtim. 2 gün 2 gece çalışarak maskımızı yetiştirdi ve bize hediye etti. Bir an önce failin veya faillerin bulunmasını istiyorum. Bir kaç tane fail olduğunu düşünüyorum. Atatürk sevgisinin en yoğun olduğu mahallelerden biridir Fenerbahçe Mahallesi."

DHA

