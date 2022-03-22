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Kadıköy'de yol ortasında pes dedirten anlar! Uçan tekmeler havada uçuştu

22.03.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy’de trafikte seyir halindeki taksici ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenerek kavgaya dönüşmesiyle, tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Taksi şoförüne sinirlenen otomobil sürücüsü, taksinin kaputunun üzerine çıkarak uçan tekme ile şoföre saldırdı. Taksi şoförü ise yere yığılan otomobil sürücüsüne tekmelerle karşılık verdi.

Kadıköy'de yol ortasında pes dedirten anlar! Uçan tekmeler havada uçuştu

Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de meydana geldi. İddiaya göre trafikte seyir halindeki otomobil sürücüsü ile taksi sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Çevredeki diğer sürücüler araya girerek iki tarafı ayırmaya çalıştı.

KAPUTA ÇIKIP UÇAK TEKME ATTI

Taksi şoförüne sinirlenen otomobil sürücüsü, taksinin kaputunun üzerine çıkarak uçan tekme ile şoföre saldırdı. Taksi şoförü ise yere yığılan otomobil sürücüsüne tekmelerle karşılık verdi. Trafikte yol ortasında tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Taksi şoförünün uzaklaşmasıyla kavga son buldu. Trafikte korku dolu anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kadıköy
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