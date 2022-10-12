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Kadıköy'deki patlamada hayatını kaybetmişti! 8 yaşındaki Maryam kahreden olay öncesi doğum gününe gitmiş

12.10.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen pazar günü Kadıköy'de meydana gelen korkunç patlamada 8 yaşındaki Maryam hayatını kaybetmişti. Küçük kızın son 1 yıldır futbol okuluna gittiği ortaya çıkarken, futbol okulunun sorumlusu Kâni Demircan, ''1 seneden beri bu futbol okuluna geliyordu. Dedesiyle birlikte geliyordu buraya. Bir arkadaşının doğum günü varmış. Doğum gününe gitmiş. Ayrılmış evine geçmiş. 2 saat sonra bu olay gerçekleşmiş. Doğum gününde fotoğrafları var" dedi.

Kadıköy'deki patlamada hayatını kaybetmişti! 8 yaşındaki Maryam kahreden olay öncesi doğum gününe gitmiş

Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta geçen pazar günü saat 19.00 sıralarında 3 katlı binanın 2'inci katında patlama meydana gelmiş ardından bina alevlere teslim olmuştu. Binanın en üst katında Özbekistan uyruklu 8 yaşındaki Maryam Khidivona; babası, babaannesi ve dedesiyle birlikte yaşıyordu. Yaşanan patlamada 8 yaşındaki Maryam ve dedesi hayatını kaybederken babası ve babaannesi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

"DEDESİYLE BİRLİKTE GELİYORDU"

Maryam Khidivona'nın patlamadan yaklaşık 2 saat önce arkadaşının doğum günü partisine katıldığı daha sonra evine geldiği öğrenildi. Öte yandan küçük kızın 1 yıldır Kadıköy'deki Beşiktaş Futbol Okuluna geldiği ve antrenmanlara katıldığı ortaya çıktı. Maryam'ın gittiği futbol okulunun sorumlusu Kâni Demircan konuştu. Demircan, "Çok üzgünüz. Meryem o kazada vefat etti. Çok seviyorduk kendisini. 1 seneden beri bu futbol okuluna geliyordu. Dedesiyle birlikte geliyordu buraya. 1 seneden beri burada sessiz sedasız oturuyordu. Biz de içimize aldık. Veliler de çok seviyordu. Bir arkadaşının doğum günü varmış. Doğum gününe gitmiş. Ayrılmış evine geçmiş. 2 saat sonra bu olay gerçekleşmiş. Doğum gününde fotoğrafları var." dedi.

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(DHA)


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Kadıköy
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