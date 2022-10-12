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  4. Milyonda bir görülüyordu... 'Felç olabilirsin, ölüm tehlikesi var, kör kalabilirsin' dediler, kimse teşhis koyamadı! Burnundan çıkartıldı

Milyonda bir görülüyordu... 'Felç olabilirsin, ölüm tehlikesi var, kör kalabilirsin' dediler, kimse teşhis koyamadı! Burnundan çıkartıldı

12.10.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvuran 56 yaşındaki Ayşe Gül'ün beyninde ceviz büyüklüğünde tümör tespit edildi. Tümörü endoskopik yöntemle hastanın burnundan çıkardıklarını belirten Doç. Dr. İdiris Altun, tümörün bulunduğu yeri ilk gördüğünde çok şaşırdığını anlattı. Altun, tümörün bu bölgede görülmesinin milyonda 1 olduğunu ve yüzde 80 ölüm riskine rağmen ameliyatın başarılı geçtiğini söyledi.

Kahramanmaraş'ta milyonda bir görülen tümör vakası doktorları şaşırttı. Görme yetisinde kayıp yaşayan 56 yaşındaki Ayşe Gül'e Kahramanmaraş'ta hem de çevre illerdeki hastanelerin doktorları tarafından farklı teşhisler konuldu. Bir yıl sonunda gözlerindeki görme oranı iyice düşünce, doktorlar bu kez beyinden şüphelendi. Son gittiği doktorun da 'Nedeni beyinden olabilir' demesi üzerine Gül, KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İdiris Altun'a başvurdu.

CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE TESPİT EDİLDİ

Altun tarafından yapılan muayene ve tetkiklerde Gül'ün beyninde ceviz büyüklüğünde tümör olduğu ve gözündeki sorunun tümörden kaynaklandığı tespit edildi.

YÜZDE 80 ÖLÜM RİSKİ VARDI

YÜZDE 80 ÖLÜM RİSKİ VARDI
Altun, Ayşe Gül'e acilen ameliyat olması gerektiğini ancak tümörün ana şah damarlarının olduğu bölgede olmasından dolayı ölüm riskinin yüzde 80, yaşaması halinde ise felç kalma ihtimalinin de çok yüksek olduğunu söyledi. Tüm riskleri kabul eden Gül, Altun tarafından ameliyata alındı. Ameliyatı beyni açmak yerine endoskopik yöntemle gerçekleştiren Altun, tümörü Gül'ün burnundan çıkardı.

'MİLYONDA BİR KARŞILAŞTIĞIMIZ DURUM'

'MİLYONDA BİR KARŞILAŞTIĞIMIZ DURUM'
Altun, beyindeki tümörün hayati risk oluşturacak büyüklükte olduğu için acilen ameliyata aldıklarını söyledi. Çok riskli olmasına rağmen hem sorunsuz bir şekilde sonuçlandığını hem de neşter kullanmadan kapalı yöntemle yapıldığını belirten Altun, şöyle devam etti:

Hastamız görme şikayetiyle ilgili birçok yere gitmiş ancak hastalıkla ilgili bir teşhis konulamamış. En son çekilen filminde ana şah damarlarını tamamen saran, görme sinirini tamamen kapatan, solunumla hayat merkezinin önünde geniş bir kitle olması üzerine hasta tarafıma geldi. Hastayı değerlendirdikten sonra endoskopik yöntemle kamera eşliğinde burundan girerek ceviz büyüklüğünde, 3,5 santim genişliğindeki kitleyi almaya karar verdik. Hastamız tüm riskleri kabul etti. Tabi burada önemli olan ana damarlar üzerinde geçmesi, ana damarlarını sarması, görme sinirinin üzerinde olması ve solunum merkezine doğru ilerlemesi bir risk faktörüydü. Biz bununla ilgili gerekli tedbirlerimizi aldıktan sonra ameliyata girdik."
"Ameliyatta başarılı bir şekilde gerçekleşti, herhangi bir görme sinirinde, ana damarlara veya solunum hayat merkezine dokunmadan tümörü tamamen burundan temizledik. Hastamız gayet iyi rahat. Beynin orta yerinde taban bölgesinde dediğimiz, 3,5 santim ebadında, ceviz büyüklüğündeki tümörümüz solunum hayat merkezinin önünü kaplaması ve oraya doğru ilerlemesi,sağ ana damarlara doğru ilerleyip tamamen içerine alması ve hipofiz bezini alttan yukarı doğru sarması, bu ebada ulaşması milyonda bir oranda gözükür. Biz bu tümörü, burundan girilerek endoskopik yöntemle tamamen ana damarlara herhangi bir zarar vermeden çıkarttık.''
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Anahtar Kelimeler:
tümör Kahramanmaraş
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