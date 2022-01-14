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  4. Kadıköy-Tavşantepe metrosundaki dehşette yeni gelişme! Saldırgan Emrah Yılmaz'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kadıköy-Tavşantepe metrosundaki dehşette yeni gelişme! Saldırgan Emrah Yılmaz'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

14.01.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Kasım 2021'de Kadıköy-Tavşantepe metrosunda akşam saatlerinde bir kadına elinde bıçakla tehditler ve küfürler savuran metro saldırganına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Emrah Yılmaz'ın metro istasyonuna girerken kapı dedektörünün kırmızı ışık yakarak uyarı verdiği fakat o sırada güvenlik görevlisinin olmadığı görüldü. Öte yandan Yılmaz'ın olaydan sonra istasyonu içinde sigara yakarak uzaklaştığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda geçtiğimiz 24 Kasım'da Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'ya bıçak çekerek ağır küfürler eden şüpheli Emrah Yılmaz hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Başsavcılığın hazırladığı iddianamede şüpheli Yılmaz'ın "Silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "Kasten yaralama", "Hakaret", "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" ve "Zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından toplamda 6 yıl 7 aydan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Dava dosyasına giren güvenlik kamerası görüntülerinde şüpheli Emrah Yılmaz'ın istasyona girerken metal dedektörünün uyarı verdiği fakat güvenlik görevlilerin o sırada orada bulunmadığı gözüküyor. Şikayetçiler Senanur Damgacı ve Nilgün Mihdiye Damgacı'nın da istasyona girdiği gözüken güvenlik kamerası görüntülerinde, şüpheli Emrah Yılmaz'la tartışma yaşadığı sırada diğer yolcuların yaşananları dikkatle izlediği gözüküyor.

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Şüphelinin olay sonrasında metro istasyonunda sigara yakmasının ve bıçağı beline koymasının ardından sakince olay yerinden uzaklaşması da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Yolcular dondu kaldı! Kadıköy metrosunda dehşet anlarıYolcular dondu kaldı! Kadıköy metrosunda dehşet anları

(DHA)


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