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Kadıköy vahşetinde yeni gelişme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 19:56 | Son Güncelleme

Amcasını öldürerek parçalara ayıran zanlı Fahrettin Öztürk ve kendisine yardım eden Ferhat Yılmaz tutuklandı.

Kadıköy vahşetinde yeni gelişme!

Başakşehir’de Fahrettin Öztürk isimli şahıs amcasıyla birlikte çalıştığı şirketin ortak hesabından harcamalar yapmış ve bu nedenle çıkan tartışmada amcası Rıfat Rıza Öztürk'ü öldürmüştü. Öztürk, amcasının cesedini parçalara ayırmış ve 3 arkadaşının yardımıyla İstanbul'un farklı noktalarına bırakmıştı. Vahşi cinayet, Acıbadem’den çöp konteynerinde kağıt arayan bir toplayıcının çuvala sarılı kesik bacakları bulmasıyla ortaya çıkmıştı.

Cinayetin ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra zanlı Fahrettin Öztürk ve kendisine yardım eden 3 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Fahrettin Öztürk ve kendisine yardım eden Ferhat Yılmaz tutuklandı. Diğer şüpheliler Turgut K.ve Fatih D. ise haklarında adli kontrol hükümleri uygulanmak şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
kadıköy Fahrettin Öztürk

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