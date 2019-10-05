HABER

Kadıköy’de 2 bin dolar değerindeki bisikleti çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 12:52 | Son Güncelleme

Kadıköy’de 2 bin dolar değerindeki bir bisikleti çalan Mesut D.(27) Mobil Park timlerince yakalandı.

Kadıköy’de 2 bin dolar değerindeki bir bisikleti çalan Mesut D.(27) Mobil Park timlerince yakalandı. Şahsın farklı suçlardan 23 suç kaydı olduğu tespit edildi. Öte yandan şahsın 2 bin dolar değerindeki bisikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Maltepe’de geçtiğimiz günlerde ‘herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık’ suçundan aranan Mesut D.(27) adlı şahıs yakalandı. Şahsın Kadıköy Caddebostan’da 2 bin dolar değerindeki bisikletin çalındığı olayın faili olduğu tespit edildi.
Şahsın yapılan sorgulamasında ise “bisiklet ve motosiklet hırsızlığı”, “ikametten hırsızlık”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti”, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak”, “resmi belgede sahtecilik”, “suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi” suçlarından toplam 23 suç kaydının olduğu tespit edildi.
Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şahsın 2 bin dolar değerindeki bisikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs iki bisikleti inceliyor, ardından bisikletlerden birini çalıyor.

PARTNERTürkiye'nin kehanet merkezi orası!Türkiye'nin kehanet merkezi orası!
Yoldan çıkan tır park halindeki otomobilleri biçtiYoldan çıkan tır park halindeki otomobilleri biçti
Kobra marka askeri araç geri manevra yaparken uçuruma böyle yuvarlandıKobra marka askeri araç geri manevra yaparken uçuruma böyle yuvarlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

İddialı dizi ekrana veda ediyor! İşte final tarihi

İddialı dizi ekrana veda ediyor! İşte final tarihi

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü

Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü

Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü kayıp telefonu aydınlatacak

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü kayıp telefonu aydınlatacak

Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.