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Kadıköy'de bıçaklama dehşeti kamerada (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 23:40 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de, cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir kişinin, 11 kişiyi rast gele bıçaklayarak yaraladı.

Kadıköy'de bıçaklama dehşeti kamerada (2)

Ramazan EĞİR-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-KADIKÖY'de, cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir kişinin, 11 kişiyi rast gele bıçaklayarak yaraladı. Bıçaklama anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin kaldırımda yürüdüğü ve şüphelinin gelerek bu kişiyi bıçakladığı görülüyor. Bıçaklanan kişi yere düşerken şüpheli yoluna devam ediyor. Yerdeki kişi ise ayağa kalkarak yolda yürüyor. Bir başka görüntüde, şüpheli motosikletle gelen kişiyi kaldırımda durdurup bıçaklıyor. Bıçaklanan kişi motosikletten inerek kaçarken şüpheli motosikleti iterek yere düşürüyor. Bıçaklanan motosikletliye doğru koşan bir kişi şüpheliye yöneliyor. Arkasına dönen şüpheli gelen kişiyi de bıçaklıyor.

(Özel)Kadıköy'de bıçaklama dehşeti kamerada (2)(Özel)Kadıköy'de bıçaklama dehşeti kamerada (2)(Özel)Kadıköy'de bıçaklama dehşeti kamerada (2)(Özel)Kadıköy'de bıçaklama dehşeti kamerada (2)

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