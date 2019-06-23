HABER

Kadıköy'de yangın: Anne baba öldü, engelli oğulları kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 14:48 | Son Güncelleme

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHA-KADIKÖY'de 7 katlı binanın 3 katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında dairede bulunan anne ve baba hayatını kaybederken, engelli oğulları kurtarıldı.

Kadıköy'de yangın: Anne baba öldü, engelli oğulları kurtarıldı

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHA-KADIKÖY'de 7 katlı binanın 3 katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında dairede bulunan anne ve baba hayatını kaybederken, engelli oğulları kurtarıldı. Yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalıp, cam ve balkonlara çıkanları itfaiye ekipleri merdiven aracıyla kurtardı.
Bayer Caddesi, Şehir Meltem Özkılıç sokakta bulunan 7 katlı binanın 3 katından saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda bina sakinleri mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dairede mahsur kalan 42 yaşındaki engelli Bora Çehreli ekipler tarafından kurtararak ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri merdiven aracıyla ve daireye girerek yangına müdahale etti. Alevler kısa süre söndürülerek soğutma çalışmaları yapıldı. Üst katta mahsur Kalan bir çocuk itfaiyenin merdiven aracıyla aşağıya indirilerek kurtarıldı.
Ekipler dairede yaptığı incelemede anne Ülker Çehreli (74) ve baba Behzat Barbaros Çehreli'nin (75) cansız bedenine ulaştı. Polis ekiplerinin çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
(FOTOĞRAF)

(Ölenlerin fotoğrafıyla) Kadıköy'de yangın: Anne baba öldü, engelli oğulları kurtarıldı

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
İstanbul çıkışında tatil yoğunluğu başladı!İstanbul çıkışında tatil yoğunluğu başladı!
İstanbullular oy kullanmaya gitti, plajlar Egeliler ile turistlere kaldıİstanbullular oy kullanmaya gitti, plajlar Egeliler ile turistlere kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Oy pusulalarını el arabalarıyla taşıdılar

Oy pusulalarını el arabalarıyla taşıdılar

Etiyopya'da darbe girişimi! Genelkurmay Başkanı saldırıya uğradı

Etiyopya'da darbe girişimi! Genelkurmay Başkanı saldırıya uğradı

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!

İmamoğlu paylaşımları olay oldu!

İmamoğlu paylaşımları olay oldu!

Bakan Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurdu

Bakan Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurdu

Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı! İşte ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı! İşte ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzon'daki sel felaketinde ölü sayısı 8'e yükseldi

Sel felaketinde ölü sayısı yükseldi

Bodrum plajları, yabancı turistlere kaldı

Bodrum plajları, yabancı turistlere kaldı

İstanbul trafiğinde son durum! Tatil yoğunluğu başladı

İstanbul çıkışında tatil yoğunluğu başladı!

Kadıköy'de yangın! Anne baba öldü engelli oğul kurtarıldı

Kadıköy'de yangın! Anne baba öldü engelli oğul kurtarıldı

İstanbul seçim sonuçları: Zeytinburnu ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İstanbul seçim sonuçları: Zeytinburnu ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İstanbul seçim sonuçları: Üsküdar ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İstanbul seçim sonuçları: Üsküdar ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.