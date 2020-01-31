Kadıköy'deki vahşi cinayetin sanığı: Pişmanlığım 3 çocuğu babasız bırakmaktır

Halil YILMAZ / İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'de çöp konteynerinde bulunan iki bacakla ortaya çıkan vahşi cinayete ilişkin 2'si tutuklu 4 sanığın yargılandığı dava görüldü. Öz amcası Rıfat Rıza Öztürk'ü(55) silahla ateş ederek öldüren, bıçakla parçalarını ayıran ve parçaları farklı yere atan sanık Fahrettin Öztürk(32), “Amcam insanları ezerek bağırarak hakaret ederdi. Senelerce bunu yaşadım. Sonunda bu iş bir yerde patladı. Pişmanlığım üç çocuğu babasız bırakmaktır" dedi. Adli Tıp Kurumu'ndan maktule ait detaylı otopsi raporunun gelmesine dair yazı yazan mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava duruşmasına tutuklu sanıklar Fahrettin Öztürk ve Ferhat Yılmaz getirilirken, taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, sanıkların aralarındaki iletişime dair detaylı bilirkişi raporunun dosyaya geldiğini okudu. "ATA LİRALAR KASANIN İÇİNDEYDİ"

Müşteki avukatı, Fahrettin Öztürk'ün yakalandığı sırada üzerinden çıkan 9 Ata Lira ile 5 bin 870 lira para bulunduğunu hatırlatarak, paranın kaynağının sorulmasını istedi. Sanık Öztürk de, “Miktar doğrudur. Bu para tutuklandıktan sonra cezaevine getirildi ancak Ata Liralar getirilmedi. Ata Liralar maktulün yani daha doğrusu iş yerinde bulunan kasanın içindeydi. Yine üzerimden çıkan paranın 2 bin lirasını da aynı kasadan aldım. Geriye kalan para benim paramdır. Motosikletim arızalandığında, ya da yıkama ihtiyacı duyduğum zamanlar nakit paraya ihtiyacım olduğu için para bulundururum. İş yerinde kasa ortak kullanılıyor, Ata Lirası ya da paranın kime ait olduğu konusunda bilgim yoktur. Olaydan sonra bunları aldık. Gerekçesine ilişkin söyleyecek bir şeyim yoktur. Aslında almayacaktım ama ne olduysa aldım" cevabını verdi.

"YAPMADIĞIM BİR SUÇTAN YARGILANIYORUM"

Söz verilen sanık Ferhat Yılmaz ise, “Yapmadığım bir suçtan dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis suçlamasıyla yargılanıyorum. Ben olay yerine Bitaksi uygulaması ile olayın gerçekleştiğini bilmeden gittim. Sonrasında da herhangi bir yardımda bulunmadım" dedi. "PİŞMANLIĞIM 3 ÇOCUĞU BABASIZ BIRAKMAKTIR"

Fahrettin Öztürk ise son sözü sorulduğunda, “Amcamın bugüne kadar kötü bir huyu vardı. Ondan işkence dayak görmedim ancak kavgada bile en sonunda söylenecek sözü en başta söylerdi. İnsanları ezerek bağırarak hakaret ederdi. Senelerce bunu yaşadım, kendisinden büyük ablasına, abisine eşine dahi aynı şekilde davranırdı. Sonunda bu iş bir yerde patladı. Pişmanlığım üç çocuğu babasız bırakmaktır" diye konuştu. DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, maktule ilişkin detaylı otopsi raporunun gönderilmesi konusunda Adli Tıp Kurumu'na yazı yazılmasına ve tutuksuz sanıklar Fatih Demir ile Turgut Kundakçı'nın savunmalarının alınmış olması nedeniyle haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi.

Mahkeme, Fahrettin Öztürk ve Ferhat Yılmaz'ın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.