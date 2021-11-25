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Kadın cinayetleri neden önlenemiyor?

25.11.2021 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre Türkiye'de 2010 yılından bu yana 3 binin üzerinde kadın öldürüldü. Kadın cinayetlerinin önüne geçmek için kurulmuş çok sayıda mekanizma ve çıkarılmış yasa mevcut. Peki kadın cinayetleri neden önlenemiyor? BBC Türkçe'den Neyran Elden'in haberi

Kadın cinayetleri neden önlenemiyor?

https://www.youtube.com/watch?v=lTfzovbxX30

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre Türkiye'de 2010 yılından bu yana 3 binin üzerinde kadın öldürüldü.

Kadın cinayetleri 10 yılda en az yüzde 25 arttı.

Kadınlar en çok evlerinde, ateşli silahlarla, boşanma ya da ayrılık aşamasında öldürülüyor.

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü'nün verilerine göre kadınların yüzde 40'ı eşi veya birlikte olduğu erkek tarafından fiziksel şiddet görüyor.

Fiziksel şiddetin ve kadın cinayetlerinin ardında ise cinsel şiddet, ekonomik şiddet, psikolojik şiddet ve sanal şiddet de yaygın şiddet biçimleri olarak karşımıza çıkıyor.

Kadın cinayetlerinin önüne geçmeyi amaçlayan çok sayıda mekanizma ve yasa mevcut.

Peki kadın cinayetleri neden önlenemiyor?

Haber & Video: Neyran Elden

Grafik & Animasyon: Selim Büyükgüner, Osman Kaytazoğlu

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