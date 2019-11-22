Kadın cinayetleri öncesi en belirgin işaret: Ölüm tehdidi

Polis Akademisi Suç Araştırmaları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Coşkun Taştan, "Ölüm tehdidi ciddiye alınmalıdır. Kadına ve ailenin diğer fertlerine yöneltilen ölüm tehdidi ve mükerrer şiddet, kronik geçimsizlik, madde kullanımı, kriminal kişilik... Bunlardan özellikle ölüm tehdidi olduğunda, kadın cinayeti neredeyse kesin" dedi.

Taştan, "Kolluk ilk müdahale eden taraf olduğunda şiddet uygulayan kişi, şiddetini artırabiliyor. Polise gelen vakaların ilk önce ŞÖNİM tarafından üstlenilerek gerekli müdahalelerin yapılması planlanmalı" diye konuştu.

KADIN CİNAYETLERİNDE VERİLEN CEZALAR



Ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen ise, "Kadın cinayetlerinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası getirilmeli. İnfaz daha ağır tutulmalı, takdiri indirim nedenler kaldırılmalı. Türkiye Cumhuriyeti'nde 'adli kolluk teşkilatının' kurulması şart. Çünkü dellilerin toplanması ve değerlendirilmesinde çok iyi hareket etmemiz lazım" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

