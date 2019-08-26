HABER

Kadın cinayetleri ve şiddete karşı 'sessiz' yürüyüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 11:15 | Son Güncelleme

SAKARYA'da kadın cinayetleri ve kadına şiddeti protesto etmek için yapılan yürüyüşte kadınlardan bazıları temsili olarak darbedilmiş görüntüleriyle yürüyüşe katıldı.

Kadın cinayetleri ve şiddete karşı 'sessiz' yürüyüş

Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da kadın cinayetleri ve kadına şiddeti protesto etmek için yapılan yürüyüşte kadınlardan bazıları temsili olarak darbedilmiş görüntüleriyle yürüyüşe katıldı. Kadınlar yürüyüş sırasında sessiz kalarak şiddete tepki gösterdi.
Hendek Belediyesi tarafından kadın cinayetleri ve şiddetin her türlüsünü protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Hendek İlçe merkezinde bulunan saat kulesinden başlayan ve daha sonra belediye önünde son bulan yürüyüşte kadınlardan bazıları temsili olarak darp edilmiş olarak yürüyüşe katıldı. Yürüyüşe Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Emniyet Müdürü Şevket İlhan, sivil toplum örgütleri ve çok sayıda kişi katıldı.
Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu da konuşmasında kadına yönelik şiddetin insanlık onurunu zedelediğini söyleyerek, "Birkaç gündür büyük bir üzüntü içinde, kelimelerin tükendiği yerdeyiz. Biliyorsunuz Kırıkkale’de Emine Bulut isimli bir anne evladının yanında eski eşi tarafından vahşice katledildi. ‘Ölmek istemiyorum’ diye haykıran o anne ve ‘Anne lütfen ölme’ diyen o evladımızın çığlıkları kulaklarımızdan gitmiyor. Bugün bizleri burada bir araya getiren, ‘Sessiz kalamayız’ dedirten yüreğimizi, içimizi, kor kor yakan gelişmelerdir. Kadına yönelik şiddet çağımızın bir utanç kaynağı olarak insanlık onurumuzu yaralıyor” dedi. Belediye önünde yapılan yürüyüş, açıklamaların ardından alkış ve sloganlar ile son buldu.

FOTOĞRAFLI

Kadın cinayetleri ve şiddete karşı 'sessiz' yürüyüşKadın cinayetleri ve şiddete karşı 'sessiz' yürüyüşKadın cinayetleri ve şiddete karşı 'sessiz' yürüyüş

Balkonda oturan kadını başından vurdular! Balkonda oturan kadını başından vurdular!
Eski sevgilisinin bıçakladığı Tuba'dan, 'video' tepkisiEski sevgilisinin bıçakladığı Tuba'dan, 'video' tepkisi
Türk erkeklerinin yüzde 18’i sakal bırakıyorTürk erkeklerinin yüzde 18’i sakal bırakıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

Canım çocuk hoşgeldin...

Canım çocuk hoşgeldin...

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

İki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı!

İki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika İstanbul'da korkutan yangın! Hastalar tahliye edildi

İstanbul'da korkutan yangın! Hastalar tahliye edildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Denizli'de deprem! (Son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Kütahya'da çocuk parkında şüpheli paket paniği!

Çocuk parkında şüpheli paket paniği!

İzmir'de 69 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 69 düzensiz göçmen yakalandı

İsrail uçakları Gazze'yi vurdu

İsrail uçakları Gazze'yi vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.