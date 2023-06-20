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  4. Kadın çoraplarına koymuşlar, biri ölmüş! Tam 28 tane... Sınır kapısında ele geçirilen pitonlar şoke etti

Kadın çoraplarına koymuşlar, biri ölmüş! Tam 28 tane... Sınır kapısında ele geçirilen pitonlar şoke etti

20.06.2023 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 adet piton yılanını önce kadın çoraplarına, ardından bez çantaya koydular, TIR'la yola çıkan o pitonlar Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı.

Kadın çoraplarına koymuşlar, biri ölmüş! Tam 28 tane... Sınır kapısında ele geçirilen pitonlar şoke etti

Gümrük muhafaza ekipleri, ihbar üzerine Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan İ.K. yönetimindeki TIR’da arama yaptı. Aramada, TIR’ın dorse kısmında bez bir çanta içerisindeki ince kadın çoraplarına konulmuş, biri ölmüş, 28 piton yılanı ele geçirildi.

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Sürücü İ.K. ile yanındaki F.Ç. gözaltına alındı.

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Yılanlar, Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nde veteriner kontrolünden geçirildikten sonra rehabilitasyon için İstanbul’da bulunan Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi’ne teslim edildi.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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(DHA)

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piton Kapıkule sınır kapısı

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