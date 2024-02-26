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Kadın doktora kabusu yaşattı, savunması 'yok artık' dedirtti! 'Öküz dediğini duydum...'

26.02.2024 13:30
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Bursa’da Tayfun Eserkaya (31), Hematoloji Uzmanı Dr. Nihan Alkış'ı (41) darbederek yaraladı. Tutuklu yargılanan Eserkaya ilk kez hakim karşısına çıktı. Eserkaya savunmasında, "Doktoru görünce yanlış odaya girdiğimi anladım. Özür dileyip dışarı çıktım. Bu sırada kendisinin bana, 'Öküz' dediğini duydum. Psikolojim de bozuk olduğu için kendisini itekledim. Düşüp burnunu masaya çarptı. Düştükten sonra kendisine tekme atmadım, vurmadım" dedi. Hakim, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kadın doktora kabusu yaşattı, savunması 'yok artık' dedirtti! 'Öküz dediğini duydum...'

Dehşete düşüren olay, geçen yıl ekim ayında saat 13.30 sıralarında Bursa Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. Hematoloji Uzmanı Dr. Nihan Alkış, bir hastasını muayene ettiği sırada iddiaya göre, odaya giren hasta yakını Tayfun Eserkaya, başka bir doktorun odasını sordu. Odayı bilmediğini söyleyen Dr. Alkış, hasta muayene ettiğini belirterek, Eserkaya'dan dışarı çıkmasını istedi. Bunun üzerine Tayfun Eserkaya, Dr. Alkış'ın yüzüne yumruk atıp daha sonra tekmelemeye başladı. Odada bulunan personel tarafından güçlükle dışarı çıkarılan Eserkaya, hastane polisi tarafından gözaltına alınırken, yüzüne ve vücuduna aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle yaralanan Dr. Nihan Alkış, Beyin Cerrahi Servisi’nde tedaviye alındı.

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'BANA HAKARET ETTİ'

Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanan ve savcılıktaki ifadesinde, "Ben içeri girdim. 'Kapıda yazan doktorla içerideki doktor aynı mı?' diye sordum. O da bana 'Git kapıda yazana bak' dedi. Tam çıktığımda bana hakaret etti. Ben de gururuma yediremedim. Kapıyı sertçe açtığımda arkadaymış, ittirdim ama vurmadım" diyen Eserkaya hakkında, Bursa 21'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Görevli memuru kasten yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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'ÖKÜZ DEDİĞİNİ DUYDUM'

Tutuklu sanık Tayfun Eserkaya'nın yargılanmasına başlandı. Yapılan duruşmaya, tutuklu sanığın yanı sıra müşteki Uzman Dr. Nihan Alkış ile tarafların avukatları katıldı. Mahkemede, yöneltilen suçlamayı kabul etmeyen Tayfun Eserkaya, olay günü annesini, hematoloji servisinde muayene ettirmek için getirdiğini belirtip, randevu aldıkları hekimin ismini ekranda görünce, yanlışlıkla Dr. Nihan Alkış'ın hasta muayene ettiği bölüme girdiğini söyleyerek, “Doktoru görünce yanlış odaya girdiğimi anladım. Özür dileyip dışarı çıktım. Bu sırada kendisinin bana, 'Öküz' dediğini duydum. Psikolojim de bozuk olduğu için kendisini itekledim. Düşüp burnunu masaya çarptı. Düştükten sonra kendisine tekme atmadım, vurmadım. Üzgünüm, pişmanım. Tahliyemi istiyorum" dedi.

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'HASTAM ÇIKINCA İÇERİ GİRİP BANA SALDIRDI'

Duruşmada, müşteki olarak ifade veren Dr. Nihan Alkış ise olay günü hasta muayene ederken sanığın ve annesinin odaya girerek kendisine bir başka hekimin odasını sorduğunu belirtip, “Onlara, dışarıdaki tabelalara bakmalarını söyledim. Dışarı çıktılar. Ben de hastamı muayene edip gönderdim. Bu sırada içeri giren sanık, alnımın sağ tarafına yumruk attı. Yere düştüğümü ve odada bulunan 2 çalışma arkadaşımın sanığı üzerimden aldığını hatırlıyorum. Kamu personeli ve hekimim. 'Öküz' şeklinde bir hitapta bulunmadım. Şikayetçiyim” diye konuştu.

Tanıkların dinlenmesiyle devam eden duruşmayı ileri bir tarihe erteleyen mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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