HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kadın doktoru tehdit eden şüpheli hastanede gözetim altına alındı

Kadın doktoru tehdit eden şüpheli hastanede gözetim altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2020 02:54 | Son Güncelleme

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başvurusu üzerine, Hacer D. isimli doktora yönelik tehdit ve şantaj iddiasına konu şüpheli Cebrail C.K. hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı verilip, Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde gözetim altına alındı.

Kadın doktoru tehdit eden şüpheli hastanede gözetim altına alındı

Sosyal medyada, Hacer D. isimli kadının tehdit, hakaret, cinsel taciz ve şantaj iddialarının ardından birçok kişinin sosyal medyada tepki mesajları attığı Cebrail C.K. ile ilgili Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamada bulundu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, sosyal medyada yer alan paylaşımlara konu olayla ilgili soruşturma yürütüldüğü belirtilerek, bu nedenle de bilgi kirliliğinin önlenmesi ve kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesinin sağlanması amacıyla açıklama yapıldığı ifade edildi.

Müştekinin 7 Ağustos'ta Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'na "cinsel taciz, tehdit, şantaj, kişilerin huzur ve sükununu bozma ve hakaret" suçları kapsamında suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturma işlemlerine başlandığı aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"Soruşturma kapsamında şüpheli 11 Ağustos tarihinde mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi, şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığımız bünyesinde müdafi refakatinde alınan savunmasında; şüphelinin sorulan sorulara net olarak cevap verememesi, psikolojisinin bozuk olduğuna ilişkin şüphenin tahkikat boyutunda oluşması üzerine TCK'nın 32. maddesi kapsamında gerekli muayene işlemleri için Kilis Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne şüpheli şahıs sevk edilmiştir."

Aynı gün Kilis Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü tarafından şüphelinin yapılan değerlendirilmesinde "major depresyon bulguları ile intihar düşüncesinin olduğunun anlaşıldığı" bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Major depresyon paranoid kişilik bozukluğu, paranoid sanrı, obsesif kompulsif bozukluk ve saptanabilecek diğer psikiyatrik bozuklukların tanısı ve özelikle tedavisi açısından erişkin psikiyatri hekimlerince değerlendirilmesi ve görüş bildirilmesinin uygun olacağı raporlanmıştır. Söz konusu rapora istinaden Kilis Cumhuriyet Başsavcılığımızca İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddet Büro Amirliği aracılığıyla Kilis Devlet Hastanesine uzman hekim görüşü ve muayenesi için şahıs gönderilmiştir. Kilis Devlet Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları psikiyatri uzmanınca tanzim olunan rapor kapsamında; şüphelinin psikiyatrik muayenesi sonucunda gözlem altına alınmasının uygun olacağı tarafımıza belirtilmiş olup, söz konusu rapor doğrultusunda Kilis Sulh Ceza Hakimliğinden şüphelinin adli psikiyatri birimi bulunan Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde gözetim altına alınması kamu adına talep olunmuştur."

Soruşturmanın durumuyla ilgili bilgi aktarılan açıklamada, "Söz konusu rapor ve şüphelinin psikiyatrik tedavi boyutu ve ihtiyacı göz önüne alınarak Cebrail C.K. hakkında Kilis Sulh Ceza Hakimliğince; Cumhuriyet Başsavcılığımızın kamu adına talebi doğrultusunda CMK'nın 109/3 (b) maddesi uyarınca adli kontrol altına alınmasına karar verildi. Ayrıca Cebrail C.K. hakkında Kilis Aile Mahkemesince 6284 sayılı kanunun 5/1.a.c.d.f, 8/6 maddeleri uyarınca 6 ay süreyle şüpheli hakkında uzaklaştırma ve gizlilik kararı verilmiş olup, soruşturma titizlikle yürütülmektedir." ifadesine yer verildi.

HASTANEDE GÖZETİM ALTINA ALINDI

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başvurusunu değerlendiren Kilis Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli hakkında Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde gözetim altına alınmasına karar verdi.

Karar üzerine şüpheli Cebrail C.K. hastaneye gönderildi.

"İNŞALLAH BENİM SONUM KATLEDİLEN KADINLAR GİBİ OLMAZ"

Doktor Hacer D, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şüphelinin her yerde karşısına çıktığını ve kendisini tehdit ettiğini söyledi.

Hacer D, "Bir yandan pandemi sürecinde doktorluk yapmaya çalışıyorum, bir yandan şüpheliyle uğraşıyorum. Son bir yılda bin 600 hattan aradı. Günde 10-12 kez arıyordu. O kadar zor şeyler yaşıyorum ki tahammülüm kalmadı. Çok şükür şu an çok güzel tepkiler alıyorum, herkes arkamızda. İnşallah bu dava güzel sonuçlanır, inşallah emsal kararlar çıkar. İnşallah benim sonum katledilen kadınlar gibi olmaz. İnşallah büyüklerimiz bize destek çıkar." dedi.

"7 YILIM GERİ GELMEYECEK AMA İNŞALLAH TUTUKLANIR"

Başsavcılığın açıklamasındaki gelişmelerden mutlu olduğunu dile getiren Hacer D, "İnşallah tutuklanır ve cezasını çeker. Benim 7 yılımın karşılığı çok zor. Ne kadar ceza alsa da benim 7 yılım geri gelmeyecek ama inşallah tutuklanır. 7 yıldır bana mesaj atmadığı hiçbir zaman olmadı. İnşallah başımı yastığa rahat koyacağım." ifadelerini kullandı.

BAKAN GÜL'DEN DOKTORA TELEFON

Hacer D'nin avukatı İslim Arğıllı Suvat ise alınan son karardan dolayı memnun olduklarını belirterek, "Kararı Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül arayarak Hacer Hanım'a iletti. Kendisi çok mutlu oldu." dedi.

Şüphelinin son bir yıldır yoğun şekilde eylemlerine devam ettiğini öne süren İslim Arğıllı Suvat, şunları kaydetti:

"Biz Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verdiğimiz esnada bile farklı numaralardan aradı. Bunları da dosyaya sunduk. Savcılık dosyasında incelendiğinde görülecektir, bu kişinin adına kayıtlı GSM sorgusu yapıldığında yaklaşık 40 sayfa kadar satır satır hat alındığı görülecektir. Bu zaten hayatın olağan akışına bile aykırıdır. Bu konuda devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz, Hacer hayatına normal insanlar gibi devam etmek istiyor. 19 yaşından 26 yaşına kadar 7 yıldır bu kişiden kurtulmaya çalışıyor." (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Bunu yapacağını hiç düşünmezdim' 'Bunu yapacağını hiç düşünmezdim'
Samsun'da yakalanan kaçak göçmenler Edirne'de sınır dışı edilecekSamsun'da yakalanan kaçak göçmenler Edirne'de sınır dışı edilecek
AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları sorgulama!AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları sorgulama!
En Çok Okunan Haberler
Karnı burnunda! 'Etim etine değende...'
Karnı burnunda! 'Etim etine değende...'
Meteoroloji illeri sıralayarak uyardı: Çok kuvvetli olacak
Meteoroloji illeri sıralayarak uyardı: Çok kuvvetli olacak
20 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
20 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Mini etekle frikik verdi! Hemen sildi
Mini etekle frikik verdi! Hemen sildi
Reuters: Türkiye 20 yıl yetecek kadar doğal gaz buldu
Reuters: Türkiye 20 yıl yetecek kadar doğal gaz buldu
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
İlginizi Çekebilir
Fakirlere dağıtacağız diye bayramda 41 ton et toplamışlar
Fakirlere dağıtacağız diye bayramda 41 ton et toplamışlar
Abdullah Gül imaj değiştirdi
Abdullah Gül imaj değiştirdi
Bloomberg duyurdu! Erdoğan'ın açıklayacağı müjde belli oldu
Bloomberg duyurdu! Erdoğan'ın açıklayacağı müjde belli oldu
Musa Orhan'ın tecavüzüne uğrayan İpek Er kimdir?
Musa Orhan'ın tecavüzüne uğrayan İpek Er kimdir?
Musa Orhan için harekete geçtiler!
Musa Orhan için harekete geçtiler!
Diğer Haberler
Tatile geldiği otelin banyosunda ölü bulundu
Otelin banyosunda ölü bulundu!
TIR dorsesinde yakalanan 173 kaçak göçmen sınır dışı ediliyor
Samsun'da yakalanan kaçak göçmenler Edirne'de sınır dışı edilecek
Arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada fenalaşan liseli, kurtarılamadı
Acı olay! Arkadaşlarıyla sohbet ederken bir anda fenalaşarak yere yığıldı
İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
Korkunç olay! Önünü kestiği otomobilin sürücüsünü kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Önünü kestiği otomobilin sürücüsünü kalbinden bıçakladı
Muğla'da bir kadının restoranda darp edildiği anlar kamerada! Saldırgan serbest bırakıldı
Restoranda darp etti! Serbest bırakıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.