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  4. Kadın fotoğrafları ile hesap açıp şantaj yaptı! "Telegram sapığı" yakayı ele verdi

Kadın fotoğrafları ile hesap açıp şantaj yaptı! "Telegram sapığı" yakayı ele verdi

15.04.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da tanımadığı kadınların fotoğrafları ile Telegram'dan hesaplar açıp cinsel içerikli mesajlar atan ve bazı kişilere şantaj yapan 27 yaşındaki Emre K. emniyet güçlerinden kaçamadı. Fotoğraflarını kullandığı kadınları ölümle tehdit ettiği de ortaya çıkan Emre K. tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte peş peşe gelen Telegram'dan fotoğrafları ile hesaplar açılıp, cinsel içerikli mesajlar yazıldığı ihbarlarının ardından harekete geçti.

KADINLARI ŞANTAJLA TEHDİT ETTİ

İncelemede Emre K.'nin tanımadığı kadınların isim ve fotoğraflarını kullanarak çok sayıda hesap açtığı, başkalarıyla cinsel içerikli konuşmalar yaptığı, kadınları da bu konuşmaların ekran kayıtlarını yaymakla tehdit ettiği tespit edildi.

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Birçok kadına aynı şeyi yaptığı, mesajlaştığı kişilere şantajlarda bulunduğu ve fotoğrafını kullandığı kadınları da ölüm tehdit ettiği belirlenen Emre K., İlkadım ilçesinde yakalandı.

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'Kişisel verileri ele geçirme, başkasına verme veya yayma', 'ölümle tehdit' ve 'şantaj' suçlarından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Emre K., çıkarıldığı adliyede tutuklandı. (DHA)

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