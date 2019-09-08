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Kadın gazetecilerden Diyarbakır'daki annelere destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 14:19 | Son Güncelleme

İstanbul ve Ankara'dan Diyarbakır'a gelen kadın gazeteci ve yazarlar, çocukları PKK tarafından kaçırılan annelere destek verdi

DİYARBAKIR (AA) - İstanbul ve Ankara'dan Diyarbakır'a gelen kadın gazeteci ve yazarlar, çocukları PKK tarafından kaçırılan annelere destek verdi.

Kadın gazeteciler, HDP Diyarbakır il binası önünde bekleyen anneleri ziyaret etti. Çocuklarını bölücü terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak isteyen annelerle birlikte HDP binasının önünde oturan gazeteciler, mağdur annelerle sohbet etti.

PKK'nın kaçırdığı çocuklarını kurtarmak için oturma eylemi yapan annelere destek verdiklerini belirten gazeteciler, annelerin sesinin duyulması gerektiğini ifade etti.

Annelere destek veren gazeteci-yazar Nagehan Alçı, şunları söyledi:

"Uzaktan bakmakla burada olmak arasında çok fark var. Türkiye'de maalesef her şeyi çok derin bir kutuplaşmaya kurban ediyoruz. Buradaki hakiki çığlığı ne olur buna kurban etmeyin. Siyasi olarak hangi görüşte olursa olsun, evlat acısından daha büyük bir acı yoktur. Çocuğu için çırpınan anneler var, birebir dinlemeye çalışıyorum. Hem erkek, hem kız evladı olan annelerin hikayelerini dinlemeye çalıştım. Kaçırılan kız yalnızca 15 yaşında. Çocuklar bir akşam yok oluyorlar ve aileler yaşan ölü haline geliyorlar. Bu isyanın duyulması çok önemli. Çok zor şartlarla buraya gelen aileler var. Hepsi Diyarbakır'da yaşayan aileler değil. Yüreğinin sesini dinleyip, Hacire anayı izleyip gelmiş bir avuç kadından bahsediyoruz. Bu sayının artması ve bu çığlığın duyulması gerekir."

- "Bu sesi çoğaltmamız gerekiyor"

Gazeteci-Yazar Halime Kökçe de annelerle konuştuklarını, hallerini hatırlarını sorduklarını söyledi.

Karşılıklı dua ettiklerini belirten Kökçe, şöyle devam etti:

"Hepsi çok acılı. Günlerdir biz de takip ediyorduk ve gelmek için acele ediyorduk. Onlar da seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Tek tek hikayelerini dinleyince hakikaten olayın ciddiyetini anlıyorsunuz. Bir ailenin küçücük 10 yaşındaki çocuğu gitmiş, 5 yıldır haber alamıyorlar. Irak'tan aramışlar, bir çocuğu hapiste ömür boyu mahkum edilmiş ve HDP o çocuğu uyarıyor 'Annene söyle evine gitsin' diyor. O kadın, çocuğunu almak için burada bekliyor. Bu sesi çoğaltmamız gerekiyor. 'Niye HDP binası önündesiniz' diye soruyorlar annelere. 'Biliyoruz buradan irtibatlanarak gittiklerini' diyorlar, gönderildiklerini ya da kaçırıldıklarını. Bu o kadar çıplak bir gerçek ki."

Oğlu terör örgütü tarafından kaçırılan anne Sadiye Özbey ise "Gitsin kendi çocuklarını yollasınlar. Güçleri yetiyorsa Amerika ile savaşsınlar, Türkiye’den ne istiyorlar? O zaman burada yaşamasınlar. Bizim çocuklarımızı getirsinler, biz arkamıza bakmadan gideceğiz. Ciğerim yanıyor. Alsın gelsin şu an beni öldürsünler, kaybedecek bir şeyim yok." şeklinde konuştu.

Gazeteci, yazar ve televizyon sunucularından oluşan ekipte, Halime Kökçe, Gülcan Tezcan, Nagehan Alçı, Fadime Özkan, Deniz Kilislioğlu, Betül Soysal Bozdoğan, Zeynep Türkoğlu, Sevil Nuriyeva, Meryem İlayda Atlas, ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, İnternet Haber Ankara Temsilcisi Hatice Kübra ile birlikte 20'ye yakın gazeteci yer aldı.

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Diyarbakır anneleri Gazeteci-Yazar Halime Kökçe Gazeteci-yazar Nagehan Alçı

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