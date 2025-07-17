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Kadın girişimci ilham oldu: Ev hanımlığından turizm sektörüne...

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde ev hanımı olarak yaşamını sürdüren Ayşe Bursalı, girişimcilik hayallerinin peşinden giderek turizm sektörüne adım attı. Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde önce bir restoran açan Bursalı, işlerini büyüterek otel işletmeciliğine de başladı. Ev hanımlığından girişimciliğe uzanan bu yolculukta, Ayşe Bursalı turizmdeki hedeflerine emin adımlarla ilerliyor.

Kadın girişimci ilham oldu: Ev hanımlığından turizm sektörüne...

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaşayan ve ev hanımlığı yapan Ayşe Bursalı, girişimci olmaya karar verdi.

Kadın girişimci ilham oldu: Ev hanımlığından turizm sektörüne... 1

RESTORAN İLE BAŞLADI OTEL AÇTI

Tomarza'dan Nevşehir'in Ürgüp ilçesine giden Bursalı, ilk olarak restoran işine girerek hayallerine ilk adımını attı.

Kadın girişimci ilham oldu: Ev hanımlığından turizm sektörüne... 2

Daha sonra işlerini büyüten Bursalı, otel işine de girerek girişimcilik hedeflerine doğru emin adımlarla yol almaya devam etti.

Kadın girişimci ilham oldu: Ev hanımlığından turizm sektörüne... 3

"TURİSTLERİ İŞ YERİMİZDE AĞIRLAYARAK MİSAFİR ETTİK"

Girişimcilik hikayesini anlatan Bursalı, "Evlendikten bir süre sonra Nevşehir iline yerleştik. Boş boş oturmaktansa bir şeylerde meşgul olmak için yıllar önce restoran sektörüne girdim. Tomarzamız'ın yöresel ürünlerini ise Nevşehir mutfağına taşıdım. Gerek ülkemizin gerekse dünyanın dört bir yanından gelen binlerce turistleri iş yerimizde ağırlayarak misafir ettik."

Kadın girişimci ilham oldu: Ev hanımlığından turizm sektörüne... 4

"TİCARETE GİRİŞİMİZ İNŞALLAH DİĞER EV HANIMLARINA ÖRNEK OLUR"

Her geçen gün müşteri portföyümüz artığı için turizm otel işine girmeye de karar verdik. Restoran iş yerimizin hemen yanında bulunan oteli kiraladım. Tadilat işlemlerinin tamamlanması ile Tomarzamız'a gelerek ilçe esnafımızdan tüm alışverişimizi yaparak otelimize getirdik. Tomarzalı esnaf bizlere çok güzel indirimler yaptılar ve sattıkları ürünleri ise otelimize kadar getirdiler. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Otelimize ise müşteri kabul etmeye başladık. İnşallah çok kısa zamanda resmi bir açılış yapmayı da planlıyoruz. Ailemin bana destekleri olmasa ben bu sektörde bu kadar yol almazdım. Hep birlikte omuz omuza vererek hem çocuklarımı okuttum hem de iş yerimizi büyüttük. Ticarete girişimiz inşallah diğer ev hanımlarına örnek olur. Üreterek ve mücadele ederek ev ekonomisine katkı sağlayabilirler" dedi.

Kadın girişimci ilham oldu: Ev hanımlığından turizm sektörüne... 5

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Kayseri Ürgüp otel kadın girişimci
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