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  4. Kadın iç çamaşırının evrimi! Uzun şorttan leopar desene asi geçiş

Kadın iç çamaşırının evrimi! Uzun şorttan leopar desene asi geçiş

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 18.01.2021 08:06 | Son Güncelleme:
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Günümüzde nefes alabilen iç çamaşırlarından tutun kaşıntıyı önleyen, hatta regl günü için özel tasarlanan iç çamaşırlarına varana kadar kadın iç çamaşırlarını görebilmek mümkün. Peki 1915'ten günümüze kadınların iç çamaşırı modası nasıl değişti dersiniz?

Kıyafetlerimiz, aksesurlarımız, saçımızın şekli... Kısaca zamanla her şey değişiyor. Değişime uğrayan şeylerden biri de hiç kuşkusuz iç çamaşırları. Geçmişten günümüze öne çıkan kadın iç çamaşırı modelleri 3 dakikalık bu videoya sığdırıldı
İç çamaşırları 300 yılı aşkın süredir hayatımızda olsa da her zaman bugün göründükleri gibi değillerdi. Örneğin günümüzde tanga ve g-string ön plandayken 1915 yılında uzun şort tasarımına sahip bir gecelikten oluşuyordu.

UZUN ŞORTTAN, BAŞTAN ÇIKARICI TASARIMA

1925 yılında ise uzun şortlu gecelik yerini daha kadınsı bir çekiciliğe bırakmıştı. 1935 yılında bu çekicilik biraz daha ileriye gitti ve iç çamaşırı çeşitli tasarımlarla baştan çıkarıcı olarak tanımlandı.

LEOPAR DESENE ASİ GEÇİŞ!

1955 yılındaki kadın iç çamaşırı fırfırlı ve cilveli, 1965 yılındaki leopar desenli külotla asi olarak tanımlanmıştı.

1995'lerde ise seksilik daha da ön plana çıkmış tanga külotlara göz kırpılmaya başlanmıştı. Video son olarak güven her zaman seksidir cümlesiyle bitiyor.


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